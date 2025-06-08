Bayram e-ticarete yaradı: Rekor harcama bekleniyor

Kurban Bayramı’nda, e-ticaret sektöründe alışveriş trafiği önemli ölçüde artış gösterdi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, bu bayram döneminde Türkiye genelinde e-ticaret hacminin 300–350 milyar TL aralığında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in derlediği bilgilere göre; tüketicilerin alışveriş davranışları, bayram hazırlıkları ve yaz tatiline yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda şekilleniyor. Bu dönemde özellikle mutfakta kullanım kolaylığı sağlayan, işlevsel ürünlere olan ilgi gözle görülür biçimde artıyor. Derin dondurucu, kıyma makinesi, bıçak seti, düdüklü tencere, buzdolabı poşeti ve kolonya gibi doğrudan bayram hazırlıklarına yönelik ürünlerin yanı sıra, züccaciye, küçük ev aletleri ve beyaz eşya gruplarına olan talepler de dikkat çekiyor.

Kurban alışverişi hızlandı

Kurban etlerinin hijyenik ve pratik şekilde işlenmesine imkân tanıyan çözümler, tüketici kararlarında belirleyici olurken; yazlık evlerde geçirilen zaman ve kalabalık sofralara yönelik ihtiyaçlar da alışveriş dinamiklerini etkiliyor. Bu süreçte alışveriş tercihlerinin yalnızca ihtiyaç temelli değil, aynı zamanda yaşam tarzına ve konfora yönelik şekilde çeşitlendiği görülüyor. Bayram tatilini seyahatle birleştiren tüketiciler, yalnızca fiziksel ürünlerde değil; uçak bileti, otel rezervasyonu ve araç kiralama gibi dijital hizmetlerde de çevrim içi platformlara yöneliyor. Özellikle son dakika plan yapan kullanıcılar, hızlı rezervasyon imkânı ve anlık fırsatlara erişim sağlayarak online alışverişin esnekliğinden faydalanıyor. Bu eğilim, e-ticaretin yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda zaman yönetimi, mobilite ve seyahat planlamasında da güçlü bir kanal hâline geldiğini gösteriyor.

e-ticarette rekor İstanbul'da

Çevikoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın 2024 yılı Türkiye’de E-Ticaretin Görünümü Raporu kapsamında sektördeki büyümeyi şöyle özetledi:

“E-ticaret hacmi bir önceki yıla göre yüzde 61,7 artışla 3 trilyon TL’ye ulaştı. Toplam işlem sayısı 5,91 milyar, perakende e-ticaret işlem sayısı ise yüzde 10,1 artışla 1,85 milyar adede yükseldi. Ayrıca, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, e-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin en yoğun yer aldığı ilk beş il olarak öne çıkıyor.”

Bayram dönemleri, sadece satış değil dijitalleşme ve lojistik kapasitenin test edildiği kritik zamanlar olarak sektörün önünde duruyor.

Bayramın e-ticaret sektörüne etkileri

Bir e-ticaret firması yetkilisi Seyhun Özkara, bayram döneminin sektöre etkilerini şöyle değerlendirdi:

“Sivil toplum kuruluşları, dijital bağış platformları üzerinden topladıkları vekâletli kurban bağışlarıyla 6 milyar TL’nin üzerinde gelir sağladı. Bu rakam, STK’ların kurban ekonomisindeki payını geçen yıla göre yüzde 33 artırarak yüzde 8’in üzerine taşıdı. Online bağış sistemleri, şeffaflık ve erişilebilirlik sayesinde bağışçıların güvenini kazanıyor. Bayram döneminde tüketiciler çevrim içi alışverişte daha planlı davranıyor. Ürün araştırması, fiyat karşılaştırması ve kampanya takibi yaygın. Gıda, giyim, mutfak ve hediyelik kategorilerindeki zengin ürün seçenekleri tüketicilerin tercihinde öne çıkıyor. Hızlı teslimat ve mobil uygulamalara özel indirimler de tercih sebepleri arasında yer alıyor. 2025 Ramazan Bayramı’nda e-ticaret hacminin 350 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz.”