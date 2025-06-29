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Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu

Hasan Dağı’nda düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu.

Haber Merkezi
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Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu
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Hasan Dağı’nda düşerek yaralanan Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Sılay ve 3 kişi dağda kayboldu. 

Dr. Mehmet Sılay düşerek yaralandı

Hafta sonu kamp ve gezi için Aksaray’a gelen Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Mehmet Sılay tırmanışa geçtiği Hasan Dağı'nda kayalardan düşerek yaralandı.

4 kişi dağda mahsur kaldı

Beraberindeki KİK Müşaviri ve Adalet Bakanlığı Bakan Danışmanı olarak görev yapan Fahri Balcı ve 2 kişi olmak üzere toplam 4 kişi dağ da yolu da kaybedince mahsur kaldı.

Arama kurtarma çalışması yapılıyor

Askeri helikopter ile havadan, AFAD ve UMKE ekipleri de dağa tırmanışa geçerek arama kurtarma çalışması yapılıyor.

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