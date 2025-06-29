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Burda'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu

Bursa'da düğün salonu yakınında atılan havai fişek ağaçların yanmasına neden oldu.

Haber Merkezi
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Burda'da düğünde atılan havai fişek yangına neden oldu
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde düğün salonu yakınında atılan havai fişek yangına sebep oldu.

Havai fişekler otları tutuşturdu

Bursa'da düğün faciaya yol açtı. Mudanya'nın Bademli bölgesinde bir düğün salonunun yakınında gece saatlerinde atılan havai fişekler, çevredeki kuru otları tutuşturdu.

Yayılan alevler paniğe neden oldu

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. TOMA ekipleri ekiplerine yardım etti. Öte yandan, yoğun duman sebebiyle düğün salonu boşaltıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor

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