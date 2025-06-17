Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Erdoğan'a "Sultanım" diye seslendi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün sosyal medya hesabından, Türkiye'nin yürüttüğü savunma sanayi projelerine dair bir video paylaşarak, "Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Orta ve uzun menzilli füze stoklarımızı son gelişmeler ışığında caydırıcılık düzeyine getirecek üretim planlamalarını yapıyoruz.



İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı bir savunma kapasitesine erişmiş olacağız. pic.twitter.com/TItQfMjJvw — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 16, 2025

X hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayarak paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,"Sultanım; yürüyeceksin, ümmet yürüyecek ardından" diye seslendi.