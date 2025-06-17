Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tahliye edildi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 21 Ocak'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Özdağ, bugün tutuklu bulunduğu Silivri'de saat 10:30'da ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Davanın savcısı değişirken Özdağ hakkında istenen hapis cezasının üst sınırı 4,5 yıldan 7 yıl 6 aya yükseltildi. Duruşmaya verilen aranın ardından karar açıklandı.

Mahkeme, Özdağ’a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi ve cezaevinde yattığı süre göz önünde tutularak Özdağ tahliye edildi.

Mahkemede neler oldu?

Mahkemede 6 gün önceki savcının değiştiği görüldü. Savcı mütalaasını bu duruşmada değiştirdi. Bir önceki duruşmada Özdağ için 4 buçuk yıla kadar hapis cezası istenmişti ancak savcı ikinci duruşmadaki mütalaasında suçun “zincirleme şekilde” işlendiğini iddia ettiği için Özdağ hakkında 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapsi talep etti.

Karar beklenirken bir saat ara verildi

Savcı, Özdağ'ın tutukluluğunun devamını istedi. Özdağ 15 sayfalık savunması tamamlandı. Duruşmaya 1 saat ara verildi. Ümit Özdağ’a karar öncesi son sözü soruldu. Özdağ, “Allah ömür verdiği sürece Türk milleti için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

Verilen aranın ardından Özdağ tahliye edildi

Bir saatlik ara sona erdi, karar beklendi. Karar sonucunda Ümit Özdağ tahliye edildi. Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verildi.

Duruşmayı kimler takip etti?

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve İYİ Parti Milletvekili Hakan Eşref Olgun, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, çok sayıda Zafer Partili siyasetçi ve Zafer Partili vatandaşlar duruşmayı salonda takip etti.

Fotoğraf: T24 / Can Öztürk

Özdağ'ın salona girmesiyle salondaki partililer Özdağ'ı alkışlamaya başladı ve "Ümit bozkurt" sloganları attı. Geçen duruşmada mahkeme başkanının okunmasına izin vermediği İstiklâl Marşı bu duruşma öncesinde okundu.

Dört buçuk yıla kadar hapis talebi

Önceki duruşmada savcı, mütalaasında Özdağ'ın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep etti.

Mütalaada ayrıca, Özdağ hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istenmişti.

"Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir"

Özdağ, bir hafta önceki 51 sayfalık savunmasında, "Benim burada tutuklu bulunmamın sebebi ne Cumhurbaşkanına hakaret ne de Kayseri olaylarıdır. 142 gün önce tutuklandım tek kişilik bir hücrede anayasal ve yasal haklarım çiğnendi. Bu, adli değil siyasi bir süreç. Tutuklu olmamın asıl sebebi, Öcalan ve PKK ile yürütülen süreçtir" demişti.

Ne oldu?

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir" sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Özdağ’ın yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 11 Haziran'da görüldü. Ara karar neticesinde Ümit Özdağ'ın tutukluluğunun devamına karar verilmiş, dava 17 Haziran'a ertelenmişti.