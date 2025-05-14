AB tarımda bürokratik işlemleri azaltıyor

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, üye ülkelerdeki çiftçileri desteklemek ve rekabet güçlerini artırmak için Ortak Tarım Politikası'nı basitleştirmek üzere torba yasa teklifi hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, torba yasanın çiftçilerin idari yükünü hafifletmeyi, kontrolleri etkinleştirmeyi, uygulamayı geliştirmeyi, kriz müdahalesini artırmayı ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediği kaydedildi.

Çiftçiler için yıllık 1,58 milyar Euro ve ulusal idareler için de 210 milyon Euro tasarruf sağlanacak

Yapılacak değişikliklerle çiftçiler için yıllık 1,58 milyar Euro ve ulusal idareler için de 210 milyon Euro tasarruf sağlanacağına işaret edilen açıklamada, ödemeler konusundaki belirli şartların ve kriz araçlarının daha esnek hale geleceği ifade edildi.

Açıklamada, AB genelindeki çiftçilerin genellikle alandaki gerçekleri yansıtmayan ağır idari yükümlülüklere tabi olduğu anımsatılarak, bu bürokratik yükün zaman kaybına yol açtığı, çiftçiler ile idareler için maliyet doğurduğu ve yatırıma engel olduğu vurgulandı.

Küçük ölçekli çiftçilere yönelik yıllık toptan ödeme miktarı 2500 Euro'ya çıkarılacak

Küçük ölçekli çiftçiler için basitleştirilmiş ödeme planı sunulacağı belirtilen açıklamada, çiftçiliği daha cazip hale getirmek için küçük ölçekli çiftçilere yönelik yıllık toptan ödeme miktarının iki kat artırılarak 2500 Euro'ya çıkarılacağı kaydedildi.

Açıklamada, küçük ölçekli çiftçilerin ayrıca belirli çevre kurallarından koşullu olarak muaf tutulacağı ve çevre dostu çiftçiliği ödüllendiren ödemelerden de faydalanabilecekleri ifade edildi.

Sertifikalı organik çiftliklerin bir işlem yapmadan AB fonları için gereken çevresel şartlardan bazılarını karşıladığı kabul edileceğine işaret edilen açıklamada, bunun organik üreticilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağı bildirildi.

Açıklamada, çiftçilere yönelik kriz yönetiminin ve acil durumlardaki desteklerin güçlendirileceğine ve basitleştirileceğine dikkat çekildi.

Söz konusu torba yasa teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) onayı gerekiyor.

Avrupa ülkelerindeki çiftçiler, özellikle geçen yıl artan üretim maliyetleri karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesi talebiyle yoğun protestolar düzenlemişti. Çiftçiler, AB kurumları önünde de şiddetli protestolar gerçekleştirmişti.

Birliğin tarım politikaları, çevre, iklim ve doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri ile Ukrayna ve Rusya gibi ülkelerden gelen ucuz tahıl ürünleri, Avrupa'daki çiftçileri rahatsız eden konular arasında yer alıyor.