World Medicine’ın 37,5 milyon dolarlık yatırımı Çerkezköy-2 fabrikası faaliyette

Türkiye’nin ve Doğu Avrupa’nın en büyük ilaç üretim tesislerinden biri olan Çerkezköy-1 fabrikasını 2021 yılında faaliyete geçiren World Medicine, ardından 2022 yılında yaklaşık 37,5 milyon dolar yatırım yaptığı ek üretim tesisini de hizmete aldı. Yeni World Medicine Çerkezköy-2 fabrikası toplamda 23.000m2 kapalı alan içinde; 24.000 paletlik yüksek depo ve 2.850m2 ek üretim alanına sahip.

"Bugün farklı kıtalarda 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

“Yaptığımız yatırımlarla ilaç sektöründe Türkiye’de ve uluslararası arenada her geçen gün büyümeye devam ediyoruz” diyen World Medicine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sohrab Mammadov yeni fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte şirketin üretim gücüne dikkat çekti: Mammadov “Türkiye’de ürettiğimiz ilacı dünyaya ihraç etme hedefi ile hareket ediyor, bugün farklı kıtalarda 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Mevcut ve hedef pazarlarındaki talebi karşılayabilmek için de üretim gücümüzü artırıyor, yatırımlarımıza ara vermiyoruz, en büyük hedefimiz, ilaç ihracatı denildiğinde akla gelen tek marka olarak Türkiye ekonomisine en çok katkı yapan ilaç şirketi olmak” dedi.

Mammadov, üretim tesisinin hali hazırda son teknoloji ile yumuşak kapsül formunda ilaç üretimi yaptığına, mevcut alan içinde iki üretim bandı ile yılda 500 milyon kapsül ve ortalama 50 milyon kutu üretim kapasitesi ile faaliyet gösterdiğine değinerek halen devam eden farklı ürün formlarındaki ekipman yatırımları ile kendi içinde büyümeye devam ettiğini belirtti. Sıradaki hedefin ise yurtiçi ve yurtdışında yeni yatırımlarla World Medicine’ın üretim hacmini daha da artırmak olduğunu sözlerine ekledi.