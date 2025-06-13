Karnaval, rock ve metal müziğin yeni sponsoru oldu

30'a yakın dijital radyosuyla tematik bazda Türkiye’nin en geniş repertuvarına sahip dijital platformlarından biri olan Karnaval Medya Grubu, Vera Müzik ile gerçekleştirdiği sponsorluk anlaşmasıyla Rock ve Metal müziğin en önemli temsilcilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yıl boyunca devam edecek bu iş birliği kapsamında GRAMMY ödüllü Dream Theater, Blind Guardian, Gojira ve King Diamond gibi dünyaca ünlü grup ve sanatçıları müzikseverlerle buluşturacak bu sponsorluk, sunduğu interaktif deneyimler, özel çekimler ve ödüllü fırsatlar ile dinleyicilerle doğrudan bir bağ kurmayı amaçlıyor.

“Müzikseverlere daha yakın, sahnede daha güçlü”

Söz konusu ortaklığın rock ve metal müzik ekosisteminin gelişimine yönelik uzun soluklu bir katkı niteliği taşıdığını dile getiren Karnaval Medya Grubu Pazarlama Direktörü Gizem Yılancıoğlu, iş birliğine dair görüşlerini şu sözlerle paylaştı:

"Vera Müzik ile yaptığımız bu kapsamlı sponsorluk, rock ve metal müziğin Türkiye’deki tutkunlarına daha geniş bir platform sunmayı, bu türlerin sadece bir müzik tarzı değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi ve kültür olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Ulusal radyolarımızın yanı sıra, Karnaval APP ve Web üzerinden dinlenebilen dijital radyomuz Rock Station ile rock müziğin nabzını tutarken, dinleyicilerimizin taleplerini dikkate alarak bu iş birliğini hayata geçirdik. 30 dijital radyomuzla alternatif türlerin daha fazla kitleye ulaşması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Müzikseverlerle derin bağlar kuracağımız bu iş birliği, sadece konser salonlarında değil; dijital platformlardan sahadaki deneyim alanlarına kadar keyifli ve unutulmaz anlar yaratacak."