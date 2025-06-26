NSGLOG havayolu taşımacılığında büyüme ivmesini artırdı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Hava, deniz, kara taşımacılığı ile intermodal, multimodal ve express kargo hizmetleri sunan NSGLOG, havayolu lojistiğinde hızlı bir büyüme ivmesi yakaladı. Havayolu taşımacılığına bu yıl hızlı bir giriş yaptıklarını belirten NSGLOG Kurucu Ortağı İsmail Bolavan, “Charterlar hariç %45’lik bir büyüme ile ilk 5 ayı geride bıraktık. Aynı sürede de 27 charter organizasyona imza atarak bu alanda da önemli bir hacim oluşturduk. Havayolu taşımacılığındaki büyümemizi destekleyen en önemli unsurlardan birisi farklı ülkeler arasında gerçekleştirdiğimiz operasyonlar oldu. Uzak Doğu ve Avrupa arasında önemli bir hacim yakaladık. Ayrıca Türkiye’den ihracat olarak Fransa ve İspanya başta olmak üzere Avrupa pazarlarına sevkiyat yaparken, ithalat tarafında da Çin ve ABD gibi uzak pazarlar ile çalıştık” dedi.

Bolavan, operasyonel çeşitlilik sayesinde sadece Türkiye'deki değil, yurt dışındaki yatırımcıların ve müşterilerin ihtiyaçlarını da karşılayabildiklerini vurgularken, “Ekibimiz büyüdükçe kapasitemiz ve hizmet kabiliyetimiz artıyor. Bu da havayolu tarafındaki büyümemizi daha sürdürülebilir hale getiriyor” ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme ve yeni yatırımlarla desteklenen altyapı

NSGLOG’un kurucu ortaklarından Erin Ersoy da dijitalleşme yatırımlarını artırdıkları bir yıl geçirdiklerini belirterek, operasyonel verimliliğin yanı sıra çevreci çözümlerle de farklılaştıklarını aktardı. NSGLOG’un, yurt dışı yapılanmasını güçlendirmek adına Romanya’da açacağı yeni şube ile Avrupa operasyonlarını derinleştireceğini vurgulayan Ersoy, “Havayolunun yanı sıra kara operasyonumuzu da büyütüyoruz. Romanya Europe adı ile kurduğumuz yeni oluşum altında globalleşerek Avrupa'daki gücümüzü arttırıp tüm Avrupa'nın Uzak Doğu ve tüm kıtalar ile arasındaki ticareti sağlamaya çalışacağız. Bununla birlikte Türkiye ile Romanya arasındaki trafikte de etkin rol üstleneceğiz” dedi.

Hızla büyüyen operasyonel yapının insan kaynağıyla da desteklendiğini dile getiren Ersoy, şirket içi çalışma ortamının “Great Place To Work” sertifikası ile ödüllendirildiğini vurgularken “Ülkemiz adına ekip olarak bir değer yaratmak için çalışıyoruz. Bu çabanın çalışan memnuniyetine yansıması bizler için gurur verici” diye konuştu.

“Yeni projeler hazırlıyoruz”

Özellikle Uzak Doğu pazarında depolama ve taşıma kabiliyetlerini artırmak adına çalıştıklarını söyleyen ve Çin’de yerleşik ekipleriyle güçlü bir saha tecrübesi kazandıklarını belirten NSGLOG İş Geliştirme Direktörü Bartu Karpuzoğlu ise, “Bu bölgedeki etkinliğimizi artırmak amacıyla partnerlik anlaşmalarında sona yaklaştık. Havayolu taşımacılığında da bu ağ, bize büyük bir esneklik ve hız kazandırıyor” dedi.

Karpuzoğlu ayrıca otomotiv ve savunma sanayisinde, süreklilik odaklı hatlar oluşturduklarını ve Avrupa’daki OEM’lerle yürüttükleri işbirliklerinin, NSGLOG’u Tier1 ve Tier2 tedarikçiler için güvenilir bir lojistik partneri haline getirdiğini söyledi. Avrupa’daki dağıtım merkezleriyle toplam lojistik maliyetlerini düşürdüklerini ve operasyon sürelerini kısalttıklarını vurgulayan Karpuzoğlu, “Bu strateji, kapsamında yeni projeler geliştirmeye devam ediyoruz” dedi.