TürkTraktör’ün Ankara’daki fabrikası elektrik ihtiyacının tamamını güneşten alıyor

TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, Sivas’ta kurdukları GES’in sürdürülebilirlik taahhütleri açısından kıymetli bir adım olduğunu söyledi. Séjourné, “TürkTraktör olarak sürdürülebilirlik en önemli odak noktalarımızdan biri. ‘Geleceğe Hazırlar’ amacımız doğrultusunda en çevreci traktör ve ekipmanlarla çiftçilerimizi desteklerken, üretim başta olmak üzere operasyonlarımızın tamamında sürdürülebilir olmaya özen gösteriyoruz. Çevresel etkimizi en aza indirmek için Ankara Fabrikamızın elektrik ihtiyacının tamamını kendi ürettiğimiz yenilenebilir kaynaklardan sağlama hedefimiz doğrultusunda Sivas’taki Güneş Enerji Santrali’ni devreye aldık” dedi.

"Sivas’ta 7,8 milyon Euro’luk yatırımla devreye aldığımız santral yaklaşık 19 hektarlık alanda yer alıyor"

EPC (Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) hizmeti Entek Elektrik tarafından sağlanan Sivas’taki GES’in faaliyete geçmesiyle birlikte Ankara Fabrikası’nın elektrik ihtiyacının tamamının kendi kaynaklarından sağlanacağını belirten Séjourné, “Ankara Fabrikamızın enerji ihtiyacına yönelik ilk adımı geçtiğimiz yıl çatı GES sistemiyle birlikte atmıştık. Sivas’ta 7,8 milyon Euro’luk yatırımla devreye aldığımız santral yaklaşık 19 hektarlık alanda yer alıyor. 13 MWe gücesahipolan Sivas GES’te yıllık 22.537 MWh üretim yapmayı hedefliyoruz. Sivas GES tesislerimiz ve fabrikamızın çatısında yer alan paneller sayesinde Ankara Fabrikamızın elektrik ihtiyacının yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından üretir duruma geliyoruz” dedi.