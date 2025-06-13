Alman bankacılık devi altın fiyat tahminini yükseltti

Commerzbank bugün yayınladığı raporda, altın ve diğer değerli metaller için 2025 sonu ve 2026 sonu için fiyat tahminlerini yükseltti.

Commerzbank, ons altın için cari yıl sonu tahminini 3000 dolardan 3400 dolara yükseltirken, 2026 sonu için 3000 dolar olan beklentisini de 3600 dolara çıkardı.

Gümüş fiyatının 2025 sonunda 37 dolar/ons olacağını öngören Commerzbank, 2026 sonu için beklentisini ise 36 dolar/ons seviyesinden 40 dolara çıkardı.

Platin fiyatı için 2025 tahmini 1250 dolar/ons olarak duyurulurken, 2026 sonu beklentisi 1100 dolardan 1400 dolara yükseltildi.

Platin için 2025 sonu beklentisi 1100 dolar/ons olurken, 2026 sonu tahmini 1050 dolardan 1200 dolara çıkarıldı.