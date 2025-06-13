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ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüşe geçti

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüşe geçti.

Haber Merkezi
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ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüşe geçti
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İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının ardından yatırımcıların güvenli liman arayışına girmesiyle ABD Hazine tahvillerinin getirileri düşüşe geçti.

Ancak, yatırımcılar faiz oranlarının görünümüne ilişkin yönlendirme için gelecek haftaki Fed açıklamasını beklediğinden düşüşler sınırlı kaldı.

Fed, politika faizi aralığını yüzde 4,25-4,50 aralığında tutacak. LSEG verilerine göre, para piyasaları en erken Eylül ayına kadar bir faiz indirimi fiyatlamıyor.

RBC BlueBay Asset Management'tan Mark Dowding, “Belirsiz makro zemin göz önüne alındığında, Fed'in seçeneklerini açık tutması akıllıca görünüyor” dedi.

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