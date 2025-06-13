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Almanya'da şirket iflasları yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez azaldı

Almanya’da mayısta düzenli iflasların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düşerek Mart 2023’ten beri ilk kez azalış kaydetti.

Haber Merkezi
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Almanya'da şirket iflasları yaklaşık 2 yıl sonra ilk kez azaldı
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Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mayıs ayına ilişkin iflas başvurusu öncü verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta iflas başvuruları bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 azaldı.

Destatis'in açıklamasında, “Bu, Mart 2023'ten beri iflaslara ilişkin öncü göstergede ilk yılık düşüş oldu.” ifadesi yer aldı.

Mart 2023'te bir önceki yıla göre 3,4 düşüş görülmüştü.

Ödenmesi öngörülen borç 19,9 milyar Euro

Bu arada ofis, ülkede şirket ve şahıs iflaslarında ocak-mart dönemine ilişkin nihai verilerini de açıkladı. Söz konusu dönemde 5 bin 891 şirket iflas bildirdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13,1 artış dikkati çekti.

İflaslar en çok nakliye ve depolama, iş bulma ajansları gibi hizmet sektöründe görüldü.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 19,9 milyar Euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç, geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 11,3 milyar Euro'ydu.

Kurumsal iflaslar dışında 18 bin 573 borçlu da yılın ocak-mart döneminde kişisel iflas başvurusunda bulundu. Söz konusu rakam, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 arttı.

Ülkede son 2 yılda iflasların artış göstermesinde ekonomideki durgunluğun yanı sıra yüksek üretim maliyetleri ve faizlerdeki yükselişler etkili oldu.

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