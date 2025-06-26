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Turkcell'den iki ayrı sukuk ihracı kararı

Turkcell, 2 milyar lira ve 2,5 milyar lira nominal tutarı geçmeyecek şekilde, toplamda 4,5 milyar liraya kadar iki ayrı sukuk ihracına karar verdi.

Haber Merkezi
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Turkcell'den iki ayrı sukuk ihracı kararı
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 Turkcell, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, Turkcell Yönetim Kurulu tarafından iki ayrı sukuk ihracına karar verildiği duyuruldu.

Açıklamada, birinci ihraca ilişkin, "Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 2 milyar lira nominal tutarı geçmeyecek şekilde, TL cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesi modeline dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Turkcell Finansman AŞ tarafından yapılacak sukuk ihracına ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

"Turkcell Finansman AŞ tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 2,5 milyar lira nominal tutarı geçmeyecek şekilde, TL cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere emtia alım satıma dayalı sukuk ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraçlar Sermaye Piyasası Kurulunun onayına tabidir."

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