Düşük maliyetli hava yolu şirketi, faaliyetlerini durdurma kararı aldı

Avustralya merkezli Qantas Havayolları'nın iştiraklerinden biri olan Singapur merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi Jetstar Asia, operasyonlarını durdurma kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla tüm uçuşların sona ereceği belirtildi.

Kararın arkasında yatan neden olarak, Asya pazarındaki yoğun rekabet ve zorlu ekonomik koşullar gösterildi. Qantas Grubu, 2004 yılında kurulan Jetstar Asia'nın 20 yılı aşkın süredir hizmet verdiğini ancak artık sürdürülebilir bir operasyon yapısının mümkün olmadığını ifade etti.

13 farklı destinasyona uçuş düzenliyor

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Jetstar Asia şu anda Güneydoğu Asya bölgesinde 13 farklı destinasyona uçuşlar düzenliyor. Qantas, Jetstar Asia çalışanlarının bir kısmına başka iştiraklerinde iş olanağı sağlamaya çalışacaklarını da bildirdi. Yolcuların ise bilet iadeleri ve alternatif uçuşlarla ilgili bilgilendirileceği açıklandı.

Jetstar Asia'nın kapanması, Qantas’ın yurtdışı operasyonları açısından önemli bir daralma anlamına geliyor. Avustralya iç hatlarında ve Japonya'daki iştiraki Jetstar Japan ile faaliyetlerine devam edecek olan grup, Singapur merkezli bu kolunu ise tarihe karıştırıyor.