Opera GX, The Witcher 3: Wild Hunt’ın 10. yıl dönümünü özel bir tarayıcı sürümüyle kutluyor

Opera GX'in yeni sürümü; Witcher temalı özel bir merkez (hub) ve mod ile geliyor. Bu sayede tarayıcı görünümü ve sesleri tamamen kişiselleştirilebiliyor, kullanıcılar kendilerini doğrudan Witcher evreninde hissediyor.

Opera GX’in ana sayfasındaki GX Corner üzerinden ulaşılabilen Witcher Hub, sizi doğrudan Rivialı Geralt’ın dünyasına davet ediyor. Oyuna dair her şeyi tek bir yerde toplayan bu merkezde; resmi müziklerden rehber ve güncel haberlere, topluluk modlarından etkileşimli içeriklere kadar birçok kaynak kolayca erişilebilir hale geliyor. Böylece kullanıcılar internet üzerinde gezinirken bile Witcher dünyasından kopmak zorunda kalmıyor.

Arayüz Witcher temasıyla tamamen özelleştirilebiliyor

Tarayıcıya eklenen özel mod, Opera GX’in arayüzünü Witcher temasıyla tamamen özelleştirme olanağı sağlıyor. Oyunun ikonik atmosferinden ilham alarak tasarlanan animasyonlu duvar kağıtları, özel ikonlar ve yazı tipleri, temaya uygun bir açılış ekranı, klavye ve tarayıcı sesleri gibi birçok öğe bu pakette yer alıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt Tarayıcı Sürümü tamamen ücretsiz olarak herkesin kullanımına açık. Kullanıcılar modu indirdiği taktirde GX Corner’daki özel hub otomatik olarak açılıyor ve keşfe hemen başlayabiliyor. Opera GX kullanmıyorsanız, tarayıcıyı indirip deneyebilirsiniz.

Bu özel sürüm, geçen yıl 1,9 milyonun üzerinde indirilen Cyberpunk 2077 entegrasyonunun ardından gelen yeni bir başarı adımı olarak öne çıkıyor. Opera GX, oyun tutkunlarının favori dünyalarını internette gezinirken de yaşayabilmesi için yeni yollar sunmaya devam ediyor.