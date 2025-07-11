Bilyoner’in yeni CEO’su Yücel Karadeniz oldu

Dijital şans oyunları platformu Bilyoner’de üst düzey bir atama gerçekleşti. 7 Temmuz 2025 itibarıyla Yücel Karadeniz, Bilyoner Genel Müdürü (CEO) olarak göreve başladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karadeniz, lisans eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1988 yılında NETAŞ Ar-Ge’de Yazılım Mühendisi olarak başlayan Karadeniz, burada 11 yıl boyunca görev yaptı ve Yazılım Departman Müdürü pozisyonuna kadar yükseldi. 1999-2006 yılları arasında Turkcell Grup’ta katma değerli servisler ve Ar-Ge yönetimi alanlarında üst düzey görevler üstlendi. 2007-2013 döneminde, kurucuları arasında yer aldığı Turkcell Teknoloji şirketinde Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürdü.

2014-2015 yıllarında E-Kent’te Teknoloji ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenen Karadeniz, 2016-2017 döneminde IBM Global Business Services çatısı altında danışmanlık ekibini yönetti. 2018-2019 yıllarında ETSTUR’da İcra Kurulu Üyesi ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı.

2019-2023 yılları arasında sırasıyla BELBİM ve İSTTELKOM şirketlerinde Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinde bulunan Karadeniz, 2024-2025 döneminde çeşitli şirketlerin yönetim kurullarına ve tepe yöneticilerine strateji, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında danışmanlık yaptı.

Yücel Karadeniz’in liderliğinde, Bilyoner’in dijitalleşme vizyonunu ileriye taşıması ve müşteri odaklı büyüme stratejilerinin hız kazanması bekleniyor.