İsrail, Tahran'ı hedef aldı: Bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 14 nükleer bilim insanı öldürüldü

İsrail, İran’ın başkenti Tahran'da sivillerin yoğun olduğu bölgeleri hedef alıyor. Kentte bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda 14 nükleer bilimcinin daha öldürüldüğü açıklandı.

İsrail savaş uçakları bugün İran'ın başkentine iki saldırı düzenledi. İran medyasına göre Tahran'ın merkezinde iki büyük patlama bildirildi.

Yarı resmi haber ajansı Tasnim, patlama alanının görüntülerini paylaştı, patlamanın merkezi Valiasr Meydanı yakınlarında meydana geldiğini kaydetti.

Videoda bölgeden yükselen dumanlar, olay yerine dağılmış molozlar ve kırık camlar görüldü. Diğer medya kuruluşları da benzer haberler yayınladı.

İsrail ordusu ise İran'ın dört bir yanındaki önemli noktaları hedef alan en az 50 savaş uçağının katıldığı ülke çapında operasyonlar başlattığını açıkladı.

Saldırılara yanıt olarak hükümet sözcüsü Fatimi Mohacerani, Tahran'daki metro istasyonlarının, okulların ve camilerin sığınak olarak açılacağını duyurdu.

Sözcü, devlet televizyonuna verdiği demeçte, "Camiler halka açık sığınaklar arasında ve metro istasyonları bu gece kullanıma hazır olacak" dedi.

Öte yandan El Mayadin'in aktardığına göre İran güvenlik güçleri, ülkenin batısında İsrail casusluk örgütü Mossad adına çalıştığı tespit edilen bir grubu gözaltına aldı.

14 nükleer bilimci daha öldürüldü

İran resmi haber ajansı IRNA da İsrail’in Tahran’a hava saldırıları sırasında, başkentin farklı noktalarında beş bomba yüklü aracın eşzamanlı olarak patlatıldığını duyurdu.

Reuters ise bombalı araçlarla yapılan saldırılarda nükleer uzmanı 14 bilim insanı daha öldürüldüğünü yazdı.

İsrail'in saldırılarında en az 128 kişi hayatını kaybetti

İran medyası ayrıca önceki gün ve dünkü İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere en az 128 olduğunu ve yüzlerce yaralı olduğunu bildirdi.

Etemad gazetesi, Sağlık Bakanlığına atıfta bulunarak, "Bu askeri saldırılarda en az 128 kişi şehit oldu ve yaklaşık 900 yaralı hastanelere kaldırıldı” dedi.

Ölümler arasında en az 40 kadın olduğunu belirten gazete, önemli sayıda çocuğun da hayatını kaybettiğini ekledi.

Halk, Tahran'ı terk ediyor

Sosyal medyada İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’ı vurması sonrası İranlı vatandaşların bölgeyi terk ettiğine dair paylaşımlar yer alıyor.