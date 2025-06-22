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İngiltere Başbakanı: ABD, İran'ın nükleer tehdidine karşı harekete geçti

İngiltere Başbakanı Starmer, İran'ın nükleer programının dünya için tehdit olduğunu belirterek, "ABD bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti." açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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İngiltere Başbakanı: ABD, İran'ın nükleer tehdidine karşı harekete geçti
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İngiltere Başbakanı Keir  Starmer, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısıyla ilgili X'ten açıklamada bulundu.

Keir Starmer "İran'ın nükleer programı uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturmaktadır. İran'ın nükleer silah geliştirmesine asla izin verilemez ve ABD bu tehdidi hafifletmek için harekete geçti." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da istikrarın bir öncelik olduğunu vurgulayan Starmer, "İran'ı müzakere masasına dönmeye ve bu krizi sona erdirmek için diplomatik bir çözüm bulmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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