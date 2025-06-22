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Almanya'dan İran'a çağrı: ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlayın

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'a yaptığı çağrıda, ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlamasını ve çatışmanın diplomatik çözüme kavuşturulmasını istedi.

Haber Merkezi
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Almanya'dan İran'a çağrı: ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlayın
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Almanya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Friedrich Merz, İran'a, ABD ve İsrail ile derhal müzakerelere başlaması ve çatışmanın diplomatik bir çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu." ifadesi kullanıldı.

Federal Hükümet Güvenlik Kabinesi bu sabah toplandı

Açıklamada, İran'ın nükleer tesislerine yapılan saldırıların ardından, Merz başkanlığındaki Federal Hükümet Güvenlik Kabinesi'nin bu sabah toplandığı bildirildi.

ABD ve İsrail'in hava saldırıları sonucu İran'ın nükleer programının büyük bir kısmının zarar gördüğü ancak kesin hasar analizinin daha sonra yapılabileceği ifade edilen açıklamada, Merz'in gün içinde Avrupa Birliği ve ABD'deki ortaklarıyla bir sonraki adımlar konusunda yakın istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

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