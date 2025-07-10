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Trump'a suikast girişimi soruşturması | ABD Gizli Servisi, 6 çalışanını görevden uzaklaştırdı

ABD Gizli Servisi, 13 Temmuz 2024’te Başkan Donald Trump’a yönelik suikast girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, 6 çalışanını görevden uzaklaştırdı.

Haber Merkezi
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Trump'a suikast girişimi soruşturması | ABD Gizli Servisi, 6 çalışanını görevden uzaklaştırdı
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Gizli Servis Yardımcı Direktörü Matthew Quinn, Trump'a yönelik suikast girişimine ilişkin soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırma kararı alındığını aktardı.

CBS News'e konuşan Quinn, bu kapsamda hem denetleyici konumundaki hem de sahada görev yapan 6 çalışanın 10 ila 42 gün işten uzaklaştırıldığını kaydetti.

Görevden uzaklaştırılan çalışanların maaş ve sosyal haklardan yararlanamayacağı belirtildi.

Trump'a suikast girişiminin "operasyonel bir hata" olduğunu aktaran Quinn, benzer bir durumun tekrar yaşanmaması için çalıştıklarını kaydetti.

Trump'a suikast girişimi

Trump, 13 Temmuz 2024'te Pensilvanya'nın Butler bölgesinde mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramış, mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından teşebbüste bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu girişimin ardından Gizli Servis, "başarısızlık ve zayıf iletişim" nedeniyle birçok eleştiriye maruz kalmıştı.

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