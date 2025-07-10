İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Sabah saatlerinden bu yana 46 Filistinli yaşamını yitirdi

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde Filistinlilere ait evleri, çadırları ve çocuklar için ek gıda dağıtım noktasında bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

İsrail ordusu, insansız hava aracıyla (İHA) Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde sağlık noktası yakınında takviye gıda dağıtımı için bekleyen Filistinlileri vurdu.

Saldırıda çoğu çocuk ve kadın 17 Filistinli hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'nda ise Filistinlilere ait evin hedef alındığı saldırıda aile fertlerinden 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillerin toplandığı alan ile bir evin hedef alındığı iki saldırıda 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyine düzenlenen saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Mevasi bölgesinde Filistinlilerin kaldığı çadırların hedef alındığı saldırıda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Han Yunus'daki Batı Muasker'de Filistinlilere ait bir evin hedef alındığı saldırıda 1 anne ve 3 çocuğu yaşamını yitirdi, en az 20 kişi yaralandı.

İsrail askerleri "sürgün duyurusu" yaptıktan sonra Han Yunus ve Gazze kentinin doğusunda çok sayıda evi yıktı. Bu yıkımla eş zamanlı olarak gece saatleri boyunca topçu atışları ve bombalı saldırılar devam etti.

İsrail askeri araçları sabah saatlerinde de Han Yunus'un güneybatısındaki Meslah bölgesine doğru yoğun mermi ve göz yaşartıcı gaz atarak ilerledi.

Askeri araçların ilerlediği bölgelerde zorla yerinden edilen Filistinlilerden yaralananlar ve atılan gazdan etkilenenler oldu.

Yüzlerce aile kuzeybatı bölgeleri ile Mevasi'nin iç kısımlarına doğru yeniden yerinden edildi.

Filistinli sivillerin toplandığı alan vuruldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde sivillerin toplandığı bölgeye İHA'larla düzenlenen iki saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin doğusunda yer alan Zehra Okulu yakınlarındaki siviller bombalandı, biri kadın 2 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin batısındaki Haydar kavşağı yakınlarında bir apartman dairesi ile kentin güneyindeki Zeytun mahallesini hedef alan saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki Sudaniyye bölgesinde yardım bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail, Gazze'de engelli babanın 3 çocuğu ve eşini öldürdü

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta Cadallah ailesinin evine saldırı düzenledi.

Saldırıda engelli baba Cadallah'ın eşi Asya Cadallah, oğulları Yahya, Musa ve İbrahim yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Cadallah çiftinin çocuklarından en büyüğü Yahya 5, Musa 3, en küçük İbrahim ise henüz 1,5 yaşındaydı.

İsrail saldırıları altında Gazze'de dünyaya gözlerini açan İbrahim yine bir İsrail saldırısında yaşamını yitirdi. 5 kişilik Cadallah ailesinde geriye engelli baba Mecdi kaldı.

Hayatını kaybeden anne Cadallah ile çocukları Yahya, Musa ve İbrahim'in naaşları Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

Engelli baba Mecdi, Nasır Hastanesi'nde eşi ve çocuklarının cenazeleri başında gözyaşı döktü.

"Bu çocukların ne günahı var?"

Gözü yaşlı baba hastane bahçesinde çocuklarının naaşı başında yaptığı açıklamada, en büyük oğlu Yahya'nın 5, en küçüğü İbrahim'in ise İsrail saldırılarının başlamasından sonra doğduğunu dile getirerek, "Bunlar çocuk, küçükler. Bunların ne günahı vardı?" diye sordu.

Baba Cadallah, çocuklarının cansız bedenlerini göstererek, "Bu çocuklar da dünyadaki diğer çocuklar gibi oyun oynamak isterlerdi, gelecekleri olsun isterlerdi." ifadesini kullandı.

Anne Cadallah ve 3 çocuğu Nasır Hastanesinin bahçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 180 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) ve iç istihbarat servisi Şin-Bet'in (Şabak) yönlendirmesiyle düzenlendiği öne sürüldü.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 180 hava saldırısı düzenlendiğine dikkat çekilen açıklamada, eş zamanlı olarak karadan da saldırılara destek verildiği, bubi tuzaklı binalar, silah depoları, tanksavar rampaları ve tünellerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 162. Tümen'in saldırılarına devam ettiği, 401. Tugay'ın da bazı tüneller tespit ederek havaya uçurduğu iddia edildi.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'da düzenlediği baskında 1 kişi yaşamını yitirdi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail tarafıyla irtibatı sağlayan Sivil İşler Kurumu'na, Rumana beldesinde 55 yaşındaki Ahmed Amur'un İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği ve naaşının da alıkonulduğu bilgisi verildi.

İsrail güçleri ayrıca Amur'un çocuklarından bazılarını da gözaltına aldı.

Gözaltına alınanların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre ise İsrail askerleri Amur'u ateşli silahla vurduktan sonra askeri araçla üzerinden geçti.

İsrail ordusu ayrıca Rumana beldesinde çok sayıda eve baskın düzenledi, eşyalara zarar verdi.

Beldeye keskin nişancı birlikleri konuşlandırıldı ve geniş çaplı gözaltı eylemleri başlatıldı.

Öte yandan İsrail güçleri, sabah saatlerinde Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı başta olmak üzere Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenledi, çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 55 Filistinliyi gözaltına aldı

Esirler Medya Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde geniş çaplı gözaltı furyası başlattığını duyurdu.

Aralarında serbest bırakılan eski Filistinli mahkumlar, aktivistler ve çocukların da bulunduğu 50'den fazla kişinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Filistinlilerin evlerinin yanı sıra eğitim kurumlarına da baskınlar düzenlendiğini belirtilen açıklamada, İsrail askerlerinin girdikleri yerlerde çevreye zarar verdikleri, evlerdeki mobilya ve eşyaları tahrip ettikleri aktarıldı.

Öte yandan Filistin haber ajansı WAFA da, Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kentine bağlı Mesafir Yatta bölgesinde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir kadını darbederek, yaraladığını belirtti.

Ayrıca aynı bölgeye baskınlar düzenleyen İsrail askerleri 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, fanatik İsrailli grubun Mescid-i Aksa'nın avlusuna girişleri İsrail polisinin gözetimi ve himayesinde gerçekleşti.

Gruplar halinde giren onlarca İsrailli, Aksa'nın avlusunda kışkırtıcı turlar attı, baskında "Talmud ayinleri" yaptı.

Gazze'deki saldırılara katılan İsrail askerlerinden intihar edenlerin sayısı 43 oldu

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, "Golani Tugayı’ndan bir asker, İsrail askeri polisi tarafından sorguya alındıktan sonra Sde Teiman Üssü'nde kendini vurarak intihar etti." ifadesine yer verdi.

Habere göre, Gazze’deki görevinden dinlenmek üzere üsse dönen asker hakkında yaklaşık bir ay önce başlatılan askeri soruşturma sonucunda silahına el koyma kararı alındı.

Askerin daha sonra arkadaşına ait silahla kendini vurduğu kaydedilen haberde, intihar eden askere yönelik açılan soruşturmanın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Haberde ayrıca askerin yakın bir arkadaşının geçen ay Gazze’de düzenlenen saldırıda öldüğü aktarıldı.