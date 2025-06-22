Pizza siparişi artınca ABD'nin İran'a saldırısını önceden bildiler

Uluslararası kamuoyu ABD'nin İran'daki nükleer tesisleri hedef almasını endişeyle takip ederken, sosyal medya üzerinden "Pentagon Pizza Report" ismiyle yayın yapan bir hesap, Washington'ın saldırısının sinyalinin saatler öncesinden geldiğini ortaya çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyı duyurmasından yaklaşık bir saat önce platform, "Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) yakınındaki Papa Johns isimli pizza zincirlerinde BÜYÜK bir hareketlilik var" paylaşımını yaptı.

X'te yapılan paylaşımda, "Pentagon'a en yakın Papa Johns zincirinde YÜKSEK hareketlilik var. Ayrıca Freddies Beach Bar'da ise Cumartesi akşamına göre çok düşük bir hareketlilik var. Bunlar Pentagon'dakilerin mesaiye kaldığının klasik potansiyel göstergeleri" denildi.

Paylaşımdan bir saat sonra Trump saldırıyı duyurdu

Bu paylaşımdan bir saat sonra ABD Başkanı Trump, ABD'nin İran'a saldırdığını duyurdu.

Truth Social isimli sosyal medya platformundan paylaşım yapan Trump, çok sayıda bombanın Fordo da dahil olmak üzere bazı nükleer tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Platform 13 Haziran'da İsrail'in İran'a saldırısı öncesinde de benzer bir paylaşım yapmıştı.

Öte yandan Pentagon Pizza Report, Trump'ın ulusa sesleniş konuşmasından yarım saat önce, "ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın merkezi MacDill Askeri Hava Üssü'nün yakınındaki Domino's Pizza şubesinde BÜYÜK bir trafik var" açıklamasını yapmıştı.