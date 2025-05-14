Anadolu Efes’ten Dünya Çiftçiler Günü Mesajı: Çiftçilerimiz ile birlikte üretiyor,birlikte büyüyoruz

Ham maddelerinin yarısını topraktan alan Anadolu Efes, kurulduğu günden beri tarımı işinin merkezine koyuyor. 1982 yılında kurulan Tarımsal Ürün Geliştirme Departmanı ile faaliyetlerini sürdüren şirket, tarımsal ham madde tedariğinin sürekliliğini sağlarken, üreticilerin güçlenmesini önceliklendiriyor. Bu kapsamda çiftçilerle omuz omuza çalışan Anadolu Efes, güncel tarım uygulamaları ile ilgili çiftçilerin bilgi ve yetkinliklerini geliştiriyor, sözleşmeli alım modeliyle finansal güvence sunuyor ve planlı tarımı teşvik ediyor.

Geçtiğimiz yıl itibarıyla Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinden gerçekleştirilen 125 bin ton arpa alımıyla tarımsal ekonomiye 1,3 milyar TL katkı sağlayan şirket, sertifikalı tohum dağıtımıyla da üretim verimliliğinin artırılmasını hedefledi. Aynı zamanda 9 bin çiftçi ve ailelerini kapsayan Çiftçi Teşvik Paketi’yle de çiftçilerin gübre, mazot gibi ihtiyaçları için finansal destek sağlandı.

Anadolu Efes kuraklığa daha dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması için Ar-Ge çalışmaları ve teknolojik yatırımlar yaparken, üniversiteler ile de iş birlikleri gerçekleştiriyor. Sahada yürüttüğü yüz yüze eğitimlerle üreticilere bilgiye erişim imkânı sunan şirket, 2025 yılında tarımsal ham maddesini temin ettiği bölgelerde bütünsel bakış açısıyla kadının güçlenmesi, gençlerin tarıma teşvik edilmesi, döngüsel iş modellerinin oluşturulması gibi kapsamlı çalışmalar gerçekleştirecek.

Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes CEO’su Onur Altürk tarıma ve çiftçiye verdikleri önemi şöyle değerlendirdi:

“Toprağın bereketini ve çiftçimizin emeğini odağımıza alarak yürüttüğümüz çalışmaları, sadece tarımsal üretime değil, ülkemizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz. 40 yılı aşkın süredir çiftçilerimizle kurduğumuz güçlü bağ sayesinde sürdürülebilir tarımın yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, maltlık arpalarımızın tamamını yerli üretimden sağlıyor; ekonomik destek modellerimizin yanı sıra onarıcı tarım uygulamalarıyla da çiftçimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Toprağın geleceği için çalışan tüm üreticilerin Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz.”

Onarıcı tarımda yeni bir dönem: “Tarladan Şişeye Onarım”

Sürdürülebilir tarım alanındaki çalışmalarıyla da dikkat çeken Anadolu Efes, iklim kriziyle mücadelede önemli bir adım olarak 2024 yılında “Tarladan Şişeye Onarım” programını başlattı. Onarıcı tarım tekniklerinin sahada uygulanması amacıyla tedarikçi buluşmaları düzenlenirken; bu buluşmalarda akademisyenlerin katılımıyla odak grup çalışmaları ve toprak sağlığına dair uzman atölyeleri gerçekleştirildi. Aynı zamanda onarıcı tarım uygulamalarına dair çiftçiler ve paydaşlar için özel olarak hazırlanan Onarıcı Tarım Kılavuzu yayımlandı.