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  4. ŞOK'a 16 Mayıs Cuma günü darbeli matkap geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK'a 16 Mayıs Cuma günü darbeli matkap geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

ŞOK’ta indirimler sürüyor. ŞOK’ta 16-22 Mayıs tarihleri arasında geçerli darbeli matkap ve indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, ŞOK’ta hangi ürünlerde indirim var? 16-22 Mayıs tarihleri arasında ŞOK’a hangi ürünler geliyor? ŞOK 16-22 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, ŞOK 16-22 Mayıs aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

ŞOK'a 16 Mayıs Cuma günü darbeli matkap geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

JCB DARBELİ MATKAP (750 W)

Fiyat: 1,990 TL

JCB AVUÇ TAŞLAMA (900 W)

Fiyat: 1,990 TL

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ŞOK'a 16 Mayıs Cuma günü darbeli matkap geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

JCB 18V 2.0AH ÇİFT AKÜLÜ DARBELİ MATKAP (BEZ ÇANTALI)

Fiyat: 4,999 TL

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ŞOK'a 16 Mayıs Cuma günü darbeli matkap geliyor (ŞOK 16-22 MAYIS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

JCB DEKUPAJ 4 KADEMELİ PANDÜR AYARI (800 W)

Fiyat: 2,790 TL

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