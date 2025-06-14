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Ömer Koç TOFAŞ yönetiminden ayrıldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, TOFAŞ-Stellantis ortaklığının şartı gereği TOFAŞ yönetiminden ayrıldı.

Haber Merkezi
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Ömer Koç TOFAŞ yönetiminden ayrıldı
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Stellantis Otomotiv'in TOFAŞ'a devredilmesi sürecinde Rekabet Kurumu'na sunulan yatırım şartının yanı sıra Koç Topluluğu çatısı altında bulunan Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. yönetim kurulunda Koç Ailesi mensuplarından bir üye bulunması halinde TOFAŞ'ın Yönetim Kurulu'nda Koç ailesinden kimsenin bulunmayacağı yer alıyordu.

Bu şartın gereği Ömer Koç, TOFAŞ'taki görevinden istifa etti. Rahmi Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise Ford Otosan'ın Yönetim Kurulu’nda kaldı. TOFAŞ'ın KAP açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yönetim Kurulumuz tarafından, 25.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Ömer Koç ile İlker Erden'in ve D grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Eroldu'nun kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmaları sebebiyle; Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre, toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına tabi olmak ve Genel Kurul'un onaylaması halinde yerine atandığı üyenin kalan süresini tamamlamak üzere, Mehmet Ömer Koç'un ve İlker Erden'in yerine A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar olarak Levent Çakıroğlu'nun ve Cengiz Eroldu'nun ve D grubu pay sahibinin gösterdiği aday olarak ise Maxime Picat'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanmalarına, Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Levent Çakıroğlu'nun seçilmesine karar verilmiştir"

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