Vodafone Red kullanıcısı yılda 1 trilyon mesaj attı

RUHİ SANYER

Türkiye’nin önde gelen mobil iletişim şirketlerinden Vodafone 18 milyon faturalı abonesinin yarısından fazlasını oluşturan Vodafone Red’lilere bir yılda 543 milyon TL’lik fayda sağladı. Vodafone Red tarifesi ile seyahatten alışverişe, sınırsız internetten yurt dışı ayrıcalıklı paketlere kadar onlarca alanda özel avantajlardan yararlanan Vodafone Red’liler geçen yıl yaklaşık 3.1 milyar GB (Gigabyte) mobil internet kullandı, 54.1 milyar dakika telefon görüşmesi yaptı, 1.5 milyar SMS attı. Vodafone’un “çalışan, şehirli ve 35 yaş üstü” olarak tanımladığı Red’liler normal bir faturalı aboneye göre 3.8 kat daha fazla internet kullanırken, bu müşterilerin aylık ortalama data kullanımı 25 GB’ı aştı. Vodafone Red’linin ortalama fatura büyüklüğü ise geçen yıl 495 TL oldu.

İnternetten yenmedi

Red’liler tarifelerindeki sınırsız uygulama ayrıcalığı sayesinde toplam 524 milyon GB interneti hiçbir ek ücret ödemeden kullandı. Buna göre mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 178.3 milyon GB, sosyal medya uygulamalarında toplam 254.7 milyon GB, müzik uygulamalarında yaklaşık 3.9 milyon GB, video uygulamalarında yaklaşık 86.9 milyon GB, eğlence uygulamalarında 193 bini aşkın GB internet, sınırsızca kullanıldı. Red’liler, avantajlı tarifeleri sayesinde internetlerinden yemeden bir yılda, sosyal medyada 27 milyon gün vakit geçirdi.

1 trilyon mesaj attılar

Kullanıcılar, ayrıca mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 1 trilyon mesaj attı, müzik uygulamalarında 1.7 milyar şarkı dinledi, YouTube’da 16 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 2.4 milyon bölüm dizi izledi.

Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Red’lilerin, tarifelerinde bulunan internetinden yemeyen sınırsız uygulamalar sayesinde Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube Premium gibi en popüler uygulamalarda sınırsız özgürlüğün tadını çıkardıklarını söyledi.

Hoş Geldin paketine ilgi büyük

Vodafone Red’in yurt dışına ilk iniş anındaki acil iletişim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen Yurt Dışına Hoş Geldin hediyesinden de geçen yıl faydalanan 1 milyon abone 185 milyon TL tasarruf sağladı. Diğer yandan, Vodafone’un tarifedeki GB, dakika ve SMS haklarını yurt dışındayken Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı veren, 200 ülkede geçerli “Her Şey Dahil Pasaport” hizmetini ise son 1 yılda 430 bini aşkın kişi kullandı. Bunun yanı sıra yurt dışı kullanımlarını daha limitli tutmak isteyen müşteriler için sunulan avantajlı Yurt Dışı 1GB ve 3GB paketlerinde de 125 bini aşkın abone faydalandı.

Elektrikli şarj istasyonlarıyla görüşülüyor

Müşteri talebine göre yeni faydalar sağlamaya dikkat ettiklerini belirten Şahin, Türkiye’de özellikle yılbaşından beri sayıları hızla artan elektrikli otomobillerle ilgili olarak da “Elektrikli otomobil sahibi Red’lilere de fayda sağlamak için şarj istasyonları ile anlaşabiliriz” dedi. Yapay zeka şirketleriyle de görüştüklerini ifade eden Şahin “Bu konuda çalışmalarımız sürüyor” diye konuştu.