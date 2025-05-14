Asa: “Zarar eden bir kurumun aktif büyüklüğü ve öz kaynakları yükselmez”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Marmarabirlik'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, görev değişiminin ardından ilk kez kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Görevden alınmadığını, yönetim kurulundaki görev dağılımı talebi sonrasında yaşanan gelişmeler üzerine toplantıdan ayrıldığını belirten Asa, “Seçimi kaybetmedim, masada kaybettim” ifadelerini kullandı.

Asa, 26 Nisan’da gerçekleştirilen genel kurul sonrası bir haftalık hazırlık sürecinin ardından basın toplantısı düzenlemek istediklerini ancak yönetim kurulunun buna dahi izin vermediğini söylerken “Bu kuruma 15 yıl boyunca hizmet ettim. Kurum menfaatleri her zaman önceliğim oldu” dedi. Asa, kendisi hakkında basında ve sosyal medyada çıkan “görevden alındı” şeklindeki ifadelere de tepki gösterdi.

Görev süresi boyunca Marmarabirlik’in hiç zarar etmediğini vurgulayan Asa, genel kurul öncesinde dillendirilen 4 milyar TL zarar iddiasını da yalanladı ve “Enflasyon muhasebesi öncesi bilançolarda 730 milyon TL kâr görünüyordu. Enflasyon muhasebesi kaynaklı olarak zarar denilen durum, bir günde kapatıldı. Demek ki zarar, 6 Mayıs’a kadarmış” ifadelerini kullandı.

“Eğer bir yanlış varsa, tüm yönetimin sorumluluğudur”

Asa, Marmarabirlik’in öz kaynaklarının 4,1 milyar TL’ye, aktiflerinin ise 7,4 milyar TL’ye ulaştığını belirterek, kurumun mali yapısında herhangi bir sorun olmadığını ve kamuoyunda yaratılan ‘borç’ algısının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Görev süresi boyunca alınan tüm kararların yönetim kurulu üyeleriyle birlikte alındığını hatırlatan Hidamet Asa, “Eğer bir yanlış varsa, bu yedi kişilik yönetimin sorumluluğudur. Kimse tek başına karar almadı” dedi. Hiçbir zaman şahibeli bir işin içinde olmadığını belirten Asa, “Çalmadım, çaldırmadım. Alnım açık, başım dik” ifadelerini kullandı.

Görevden ayrılmasının ardından Marmarabirlik’in Başköy’deki entegre tesislerinin taşınmasının gündeme getirildiğini hatırlatan Asa, bu kararı da eleştirken “Başköy'deki 1800 dönümlük arazinin üstüne organize sanayi bölgesi yapılmak isteniyor. Entegre tesislerin bulunduğu arazide geriye taşınmasıyla ilgili niyet kamuoyuna açıklanmalıdır” diye sordu.

Asa, Marmarabirlik’in spekülasyonlarla anılmak yerine üreticiden alacağı ürünün miktarını artırması, yeni ihracat pazarlarına açılması, ihracat hacmini artırması gibi konularla gündem olması gerektiğini savunurken, “Zeytin üreticilerinin gelecek hakkında güven verici açıklamalar bekliyor. Üretici kurumun faaliyet alanı dışındaki projelerle oyalanmamalı” diye konuştu.

Asa, Marmarabirlik’in kasasında 400 milyon TL nakit bulunduğunu, üreticiye ödenmesi gereken avans fiyat farkının ise 190 milyon TL olduğunu belirterek, bu ödemenin ivedilikle yapılması gerektiğini söyledi.

“Rakamlar her şeyi açıklıyor”

Toplantıda görev süresi boyunca yapılan çalışmaları detaylı verilerle anlatan Hidamet Asa, “2010 yılında göreve geldiklerinde Marmarabirlik’in 142 milyon TL borcu bulunduğunu, buna karşılık sadece 18 bin ton stok devraldıklarını hatırlatarak, bugün gelinen noktada hem borçların kontrol altına alındığını hem de kurumun mali yapısının güçlendiğini ifade etti. Asa, Marmarabirlik’in 2024 yılı itibarıyla 734 milyon TL kâr açıkladığını, ihracatın 68 ülkeye yayıldığını ve yıllık ihracatın 32 milyon dolara ulaştığını belirtti.

Görev süresi boyunca toplam yatırım tutarının 1,5 milyar TL’yi aştığını kaydeden Asa, birçok kooperatife yıllar sonra ilk kez yatırım yapıldığını, özellikle entegre tesisler ve depolama alanlarıyla üretim ve satış kapasitesinin ciddi oranda artırıldığını vurgularken, “Zeytin ve zeytinyağı stoklarımızın bugünkü piyasa değeri 6 milyar TL seviyesinde. Bazı kesimlerin iddia ettiği gibi 3 milyar TL’lik borcun çok üzerinde bir karşılığımız var" diyerek, iddialara belgelerle yanıt verdi.

Son 5 yılda pandemi ve yüksek enflasyona rağmen öz kaynakların 111 milyon TL’den 4,1 milyar TL’ye, aktif büyüklüğün ise 202 milyon TL’den 7,1 milyar TL’ye yükseldiğini söyleyen Asa, “Zarar eden bir kurumun bu seviyelere çıkması mümkün değil. Rakamlar her şeyi açıklıyor” dedi.