Haus, yeni ürünlerini İstanbul ve İspanya’daki fuarlarda sergiledi

EKONOMİ / İZMİR

Santrifüj teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Haus, geçen ay İstanbul’da düzenlenen IFAT Eurasia Fuarı’nda çevre teknolojilerine, İspanya'nın Jaén kentinde düzenlenen Expoliva 2025 Fuarı’nda ise zeytinyağı sektörüne yönelik son teknoloji ürünlerini sektörlerinin profesyonelleri ile buluşturdu.

Haus, sürdürülebilirlik ve yüksek kalite odağında geliştirdiği teknolojileri sergiledi. Kısa süre önce Türkiye ve İtalya’da lansmanı yapılan Haus Olive Premium serisini ilk kez İspanya'daki sektör profesyonelleriyle tanıştırdı. Şirket, Global ziyaretçilere zeytinyağı üretiminde kalite, hijyen, verimlilik ve dijital entegrasyonun bir arada sunulduğu üretim anlayışını deneyimledi.

Fuarda, Haus Olive Premium serisi, özellikle kullanıcı dostu özellikleri, Endüstri 4.0 entegrasyonlu akıllı kontrol sistemleri ve hijyen odaklı yapısı ile öne çıktı. Haus standında tanıtılan Olive Premium serisinin, sunduğu teknolojik avantajlar tanıtıldı. Yüksek kaliteli zeytinyağına yönelik küresel talebin her geçen gün arttığına vurgu yapılan fuarda, HAUS Olive Premium serisi, verimli üretim ile estetik tasarımı bir araya getirerek sektörün ihtiyaçlarına verdiği cevapla ziyaretçiler tarafından beğeni topladı.

İlk milli gemi separatörü tanıtıldı

Son yıllarda Ar-Ge yatırımlarını hızla artıran Haus, ileri teknoloji ile donatılmış üretim parkurlarına sahip yeni genel merkezi sayesinde sadece zeytinyağı sektörü değil, faaliyet gösterdiği tüm endüstrilerde 70 yıllık tecrübesiyle yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyor. Fuarda ilk kez tanıtımı gerçekleştirilen, Haus’un Ar-Ge gücünü ve milli teknoloji üretme kapasitesini simgeleyen ilk milli gemi separatörü, ziyaretçilerin özel ilgi gösterdiği ürünlerden biri oldu. Denizcilik sektöründe sürdürülebilirlik, sorunsuz kullanım, bakım kolaylığı ve ileri teknoloji gereksinimlerine çözüm sunan bu yerli üretim gemi separatörü, Haus’un global standartlardaki inovatif yaklaşımının en somut örneklerinden biri olarak öne çıktı. Haus Ticari Operasyonlar Başkan Yardımcısı Oğuz Vural, Haus’un çevre teknolojileri alanındaki yatırımları, Ar-Ge çalışmaları ve global pazarlardaki büyüme stratejileri hakkında bilgi verdi. Vural, Haus’un çevre dostu, yüksek teknolojili çözümlerle globalde lider teknoloji üreticilerinden biri olma yolunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.