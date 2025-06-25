Dilovası Kaymakamlığı, yaşlılara kültür gezisi düzenledi

Kocaeli

Dilovası Kaymakamlığı, Darülaceze Vakfı iş birliği ve Dilovası Belediyesi destekleriyle yürütülen “Dilovası Yaşlılarına Sahip Çıkıyor” Projesi kapsamında, beşinci kez düzenlenen kültürel gezi programı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Dilovası’nın kıymetli büyüklerine yönelik organize edilen gezide, İstanbul’un tarihi ve manevi önemi yüksek dört noktası ziyaret edildi. Programa Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Polat, kamu kurumlarının temsilcileri, projeden faydalanan yaşlı vatandaşlar ve refakatçileri yer aldı.

15 Temmuz ve İslam Medeniyetlerine Yolculuk

Gezi programı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin belgelerin yer aldığı Hafıza 15 Temmuz Müzesi ziyaretiyle gerçekleşen müze gezisinde, 15 Temmuz Gazisi Ahmet Alkılıç’ın o geceye dair tanıklıklarını aktarmasıyla katılımcılarda derin duygular uyandırdı. Darbe girişimine karşı verilen mücadelenin sembollerini sergileyen müze, ziyaretçilerde güçlü bir etki bıraktı.

Cemile Sultan Korusu’nda yapılan yürüyüş ve ardından Türkiye’nin en büyük camilerinden biri olan Büyük Çamlıca Camii ziyaret edildi. Rehber eşliğinde yapılan gezide, caminin mimari yapısı hakkında bilgi verildi.

İslam Medeniyetleri Müzesindeki gezide, yazma eserler, hat sanatı örnekleri ve mimari objelerin sergilendiği müzede, yapılan bilgilendirmelerin katılımcıların kültürel farkındalığına katkı sundu.

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, etkinliğin yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımının güçlendirildiğini moral ve motivasyon sağladığını belirterek, projeye destek veren tüm kurumlara ve Darülaceze Vakfı Başkanı Dr. Fatih Recep Saraçoğlu ile Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’na katkılarından dolayı teşekkürlerini sundu.