Bvlgari’nin Türkiye’deki ilk konut projesi Bodrum’da tanıtıldı

BODRUM / EKONOMİ

Bvlgari, Bodrum’da hayata geçirdiği ilk konut projesiyle Akdeniz kıyısında sofistike bir yaşam vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor. Cengiz Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz’in liderliğinde kurulan AHEN’in girişimiyle hayata geçirilen Bvlgari Resort and Mansions Bodrum, mimaride global bir referans olan ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel imzasını taşıyor. Doğayla uyumlu mimarisi, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımı ve çağdaş İtalyan estetiğini yansıtan tasarımıyla dikkat çeken proje, lüks yaşamı yeniden tanımlarken, Ege'nin kültürel mirasıyla güçlü bir bağ kuruyor.

68 hektarlık bir yarımada üzerinde konumlanan proje, Bvlgari markasını taşıyan 101 sahil ve yamaç malikanesinin yanı sıra özel bir resortu da kapsıyor. Her biri 850 ila 2 bin 800 metrekare arasında değişen malikaneler, Akdeniz’e hâkim manzaralarla çevrili, teraslı bir araziye yerleştirilmiş durumda. Yerel bitki örtüsüyle kaplı çatıları ve doğal taş cepheleriyle doğayla uyumlu bir şekilde tasarlanan yapılar, yalnızca görsel olarak değil, sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda da çevreye duyarlı bir yaşam sunuyor. Mimari detaylardan iç mekân döşemelerine kadar her unsur, İtalyan zarafetiyle Ege’nin kültürel dokusunu harmanlayan bir anlayışla şekillendirilmiş.

Projenin ilk tamamlanan örneği olan altı yatak odalı Bvlgari Mansion, Bvlgari’nin sofistike yaşam tarzını Akdeniz coğrafyasına taşıyan güçlü bir sembol niteliği taşıyor. ACPV ARCHITECTS tarafından seçilen Maxalto, B&B Italia, Flexform gibi ikonik markaların mobilyaları, Flos ve FontanaArte gibi tasarım öncüsü aydınlatmalarla birleşirken; Türk çağdaş sanatının ustaları Mübin Orhon, Ergin İnan ve Devrim Erbil’in eserleriyle kültürel bir derinlik kazandırılıyor. Malikanenin özel iskelesi, sonsuzluk havuzu, açık hava yaşam alanları ve 18. yüzyıldan kalma Anadolu kilimleriyle döşenmiş iç mekânları, zamansız bir zarafet içinde doğayla baş başa bir yaşam sunuyor.