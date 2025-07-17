Eskişehir ihracatı rekora gidiyor

Eskişehir/Ekonomim

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendiren Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir’de faaliyet gösteren firmaların Haziran 2025’te 371,2 milyon dolar ihracat yaptığını söyledi.

Eskişehir İhracatındaki Artış ile Diğer İllerden Pozitif Ayrışıyor

Eskişehir ihracatının yılın ilk altı ayında önemli bir artış yakaladığını belirten Kesikbaş, “Açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 oranında artarak 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kentimiz için değer yaratan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Üretim Altyapısının Desteklenmesi Gerekiyor

Açıklamasında ihracat artışının memnuniyet verici olduğunu belirten Başkan Kesikbaş, sanayi üretiminin ve ihracatın daha da güçlenmesi için üretim altyapısının desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. “İhracat başarımızın kalıcı hale gelmesi için imalat yatırımlarını artıracak mekanizmalar hızla devreye alınmalıdır. Özellikle KOBİ’lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmalı, uzun vadeli ve düşük maliyetli kredi imkânları genişletilmelidir” diyen Kesikbaş, yatırım ortamının iyileştirilmesinin, hem mevcut kapasitenin daha etkin kullanılmasını hem de yeni yatırımların önünü açacağını vurguladı.

Üretim ve İhracatı Merkezine Alan Politikalara İhtiyaç Var

Eskişehir sanayisinin nitelikli iş gücü, güçlü altyapısı ve yenilikçi firmalarıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine önemli katkı sağladığını ifade eden Kesikbaş, “Üretim ve ihracatı merkezine alan politikalarla, sanayicimizin önündeki engeller kaldırılmalı, teşvikler artırılmalı ve sürdürülebilir büyüme desteklenmelidir. Böylece Eskişehir’in küresel pazarlardaki rekabet gücü daha da artacak, Türkiye’nin ihracat hedeflerine önemli katkılar sunmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.