ByKepi, Dubai ile globalleşme yolunda yeni bir sayfa açtı

İZMİR / EKONOMİ

Türk mobilya sektörü, küresel pazarlarda yeni başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor. Lüks segmentte faaliyet gösteren ByKepi, yurt dışındaki ilk bağımsız mağazasını Birleşik Arap Emirlikleri’nde açarak uluslararası büyüme stratejisinde önemli bir adım attı. 30 yılı aşkın üretim tecrübesiyle dikkat çeken marka, Dubai’nin önde gelen tasarım merkezlerinden Art of Living Mall’da kapılarını açtığı 540 metrekarelik showroom ile hem Orta Doğu pazarına girdi hem de Türk mobilya endüstrisinin ihracat potansiyeline katkı sundu.

2022 yılından bu yana Milano’da Salone del Mobile gibi global tasarım platformlarında Türkiye’yi başarıyla temsil eden ByKepi, bu defa Orta Doğu pazarındaki ilk fiziksel yatırını gerçekleştirdi.

Mağazanın açılış konuşmasını üstlenen ByKepi Kurucusu Mustafa Kepi, “Dubai, lüksün küresel başkentlerinden biri. Burada yer almak yalnızca bir ticari adım değil, aynı zamanda Türk zanaatkârlığını, üretim kültürünü ve tasarım vizyonumuzu uluslararası düzeyde temsil etmek için büyük bir sorumluluk. Art of Living Mall’daki yeni mağazamız, bu vizyonun ilk adımı. Orta Doğu’nun ardından Amerika pazarı başta olmak üzere global yayılımımızı sürdüreceğiz” dedi.

İkinci kuşak temsilci Yaren Kepi ise markanın genç ve yenilikçi perspektifini yansıtarak şu sözleri ekledi: “Yeni Dubai mağazamızda sergilediğimiz bu koleksiyonla vermek istediğimiz mesaj net: Lüks, sadece gösterişten ibaret değil; aynı zamanda karakter, kalite ve anlamla derinleşen bir deneyimdir. Amacımız, her yaşam alanını özgün kılan, zamansız ve estetik bir dil sunmak. Bu bütüncül bakış açımız sayesinde ByKepi’nin bu kalabalık içinde kendi özgün yerini bulacağından en başından itibaren emindik.”