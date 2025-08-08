Özel EOSB MTAL yine öğrenci ve ailelerin gözdesi oldu

ESKİŞEHİR/ EKONOMİ

Sanayinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan “Özel Eskişehir OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi”, Eskişehir’de öğrenciler ve aileler tarafından en çok ilgi gören, eğitim kurumu haline geldi. Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, her geçen yıl artan başvuru sayısının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, “Bu tablo, okulumuzun eğitimdeki kalitesini ve sektörle kurduğu güçlü ilişkiyi ortaya koyuyor. Okulumuz, Eskişehir’de gençlere ve ailelere mesleki eğitimi tekrar sevdirdi, mesleki eğitimin ne kadar stratejik, önemli ve hayati bir konu olduğunu herkese gösterdi. Okulumuzla birlikte mesleki eğitimin kıymetini tekrar kamuoyunun ve ailelerin gündemine taşırken, şehrimizdeki diğer meslek okullarına olan ilginin de artmasını sağladık. Gençlere ise okulumuzda okuyarak parlak bir geleceğe sahip olabileceklerini gösterdik. Genç yaşta bir meslek öğrenip, sanayide iş sahibi olup, kendi paralarını kazanabileceklerini ve kendi geleceklerini yönetebileceklerini gösterdik” dedi.

Türkiye genelinde ilgi azalırken EOSB Meslek Lisesine ilgi artıyor

Açıklanan 2025 Liselere Giriş Sınavı'nın (LGS) yerleştirme sonuçlarına göre en çok talep gören okullardan biri olan meslek liselerine ilgi düştü. Geçen yıla oranla boş kontenjan sayısı yüzde 71 arttı. Bu sene mesleki ve teknik Anadolu liselerine tercihler azaldı. 2024'te 2 bin 900 olan boş kontenjan sayısı, bu yıl 4 bin 900'e yükseldi. Ancak bu olumsuz tabloya rağmen mesleki eğitimde Eskişehir’in gözdesi olan “Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” yoğun başvuru sayısıyla bir başarı örneği sergiliyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı için belirlenen 390 kişilik kontenjana bu yıl 3 katı başvuru yapıldı.

Geleceğin sanayi işgücünü yetiştiriyoruz

Başkan Küpeli, her yıl olduğu gibi bu yılda okula yoğun bir talebin olduğunu aktararak, “Okulumuz, kısa sürede hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye genelindeki LGS sonuçlarına göre meslek liselerine olan talep bir miktar düşmüş görünüyor. Bizde durum tam tersine. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl yine okulumuza halkımızın büyük bir teveccühü var. Her geçen yıl artan başvuru sayısı bizleri son derece memnun ediyor. 2025-2026 dönemi için belirlenen 390 kişilik kontenjanımızın üç katı başvuru aldık. Bu tablo, okulumuzun eğitimdeki başarısını ve sektörle kurduğu güçlü ilişkiyi ortaya koyuyor. Yıllardır ilmek ilmek gece gündüz demeden OSB Yönetim Kurulumuz, OSB’mizin profesyonel kadroları ve okulumuzun değerli çalışanları büyük emekler harcayarak mesleki eğitim alanında örnek gösterilen, her gelenin hayran kaldığı çok önemli bir değeri Eskişehir’imize kazandırdık. Harcadığımız milyonlarca lirayla, yüzlerce çalışanımızın alın teriyle “biz suya yazı yazmadık, biz mesleki eğitimde adeta çığır açtık, örnek olduk”. Okulumuzla, MEGEM ve ESBEM’le birlikte, Eskişehir’de geleceğin sanayisinin işgücünü yetiştiriyoruz. Bugünümüze değer katarken, yetiştirdiğimiz gençlerle geleceğe çok büyük bir yatırım yapıyoruz” dedi.

Mülakatlar 15 Ağustos’ta son bulacak

Küpeli, ön kayıt sürecinin ardından öğrencilerin 4-15 Ağustos tarihleri arasında yapılan mülakatlarla değerlendirileceğini belirterek, “Şu anda öğrencilerimiz, belirlenen kriterler doğrultusunda mülakatlara alınıyor. Halen mülakat sürecimiz devam ediyor ve her gün ortalama 60 öğrencimiz görüşmeye çağrılıyor. Mülakatların tamamlanmasının ardından, 25 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında kesin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek. Kariyerine sanayimizde yön vermeyi hedefleyen 390 yeni başarılı gencimizi seçerek okulumuza kabul edeceğiz” diye konuştu.

Sanayimize değer katmaya devam edeceğiz

Başkan Küpeli, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne gösterilen yoğun ilgiyi, yapılan yatırımın ne kadar isabetli olduğunu kanıtlayan önemli bir gösterge olarak değerlendirdi. Başkan Küpeli, “Sanayimiz için, şehrimiz için ve en önemlisi ülkemiz için iyi işler yapmaya devam edeceğiz. Okulumuz, eğitimdeki başarısı, mezunlarının istihdam oranı ve velilerin gösterdiği yoğun ilgiyle, her konuda olduğu gibi bu konuda da doğru adımlar attığımızı ortaya koyuyor. Eskişehir sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye ve sanayimize değer katmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.