Sarar Grup ve Doğal Yapı’dan Eskişehir’e dev yatırım

TEMEL AKBAŞ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’in en önemli dönüşüm projelerinden biri olan Porsuk 2 Kentsel Dönüşüm Projesi’nde yeni bir adım atıldı. Sarar Grup ve Doğal Yapı iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Doğal Yapı AVM & Residence’ın temel atma töreni, şehrin önde gelen protokol ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yunus Emre Caddesi üzerinde, Sarar Grubu’na ait eski otogar arazisinde yükselecek proje; 94 mağazalık bir alışveriş merkezi, 166 rezidans daire, 2 katlı otopark ve Eskişehir’de ilk kez hizmete sunulacak bir hipoterapi merkezini bünyesinde barındıracak. 9 bin metrekarelik alanda yükselen projenin 2027 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

“Eskişehir’e yatırım yapmaktan gurur duyuyoruz”

Temel atma töreninde konuşan Sarar Yönetim Kurulu Üyesi Ece Sarar Özalp, projenin şehrin sosyal ve ekonomik yaşamına katkı sunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün burada, bir zamanlar Eskişehir’in ticaretin kalbi olan bu bölgeye yeni bir değer kazandırmak için toplandık. Eskişehir’in kültürü, değişime öncülük eden yapısı ve yenilikçi ruhu, bu projenin ilham kaynağıdır. Sarar ailesi olarak kurulduğumuz 1944 yılından bu yana gücümüzü Eskişehir’den alıyoruz. Burada üretim yapıyor, istihdam sağlıyor, yatırımlarımızla şehrimize ve ülkemize katkıda bulunuyoruz. Bu projeyle, yaklaşık 600 araçlık otopark, 94 mağaza ve 166 daireyi tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Ayrıca Eskişehir’de ilk kez kurulacak hipoterapi merkeziyle sağlık alanında da fark yaratmayı hedefliyoruz. Sarar Grup ve Doğal Yapı iş birliğiyle ortaya koyduğumuz bu proje, alışveriş, yaşam, iş hayatı ve sağlığı bir araya getirerek Eskişehir’e değer katacak.”

“Şehre yeni bir yaşam alanı kazandırıyoruz”

Doğal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Üç, konuşmasında Sarar ailesine teşekkür ederek, projenin mimari ve işlevsel açıdan özgün yapısına dikkat çekti:

“Bu proje, Eskişehir’e değer katacak önemli bir dönüşüm hamlesidir. Eski otogar arazisinde 2 katlı otopark, 3 katlı alışveriş merkezi ve üzerinde 9 katlık rezidanslardan oluşan bir yapıyı inşa ediyoruz. Sarar ailesinin bize verdiği destekle, bu projeyi sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir yaşam alanı haline getiriyoruz.”

“Sarar, Eskişehir’in ve Türkiye’nin markasıdır”

Temel atma töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Sarar’ın kent ve ülke ekonomisine katkısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sarar sadece Eskişehir’in değil, Türkiye’nin markasıdır. Kentimizden doğarak uluslararası alanda tanınırlık kazanan Sarar’ın bu yeni yatırımı, Eskişehir’e önemli katkılar sunacaktır. Modern yaşam alanları, alışveriş merkezi ve rezidanslar ile şehrin ekonomik ve sosyal yapısını güçlendirecek bir proje ortaya çıkıyor. Bu kapsamda, Porsuk 2 Kentsel Dönüşüm Projesi sadece fiziksel dönüşüm değil, aynı zamanda ekonomik canlanma açısından da büyük bir adımdır. Katkı sunan tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyorum.”

“Anılarla dolu bu mekân yeni bir hayata kavuşuyor”

Dönüşüm sürecinin başlangıcından bu yana yerel yönetim olarak destek verdiklerini belirten Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Eskişehir için duygusal bir gün yaşıyoruz. Eski otogar, birçoğumuzun anılarıyla dolu bir mekândı. Benim de düğünümün ve nikâhımın gerçekleştiği Emek Otel’in yıkılması şahsi olarak hüzün verici. Ancak aynı zamanda gurur duyuyoruz. Çünkü bu dönüşüm sürecinin bir parçası olarak, kamuya yük getirmeden sadece planlama ve yönlendirme desteğiyle bu projeye katkı sunduk. Kentsel dönüşüm yalnızca kamunun değil, özel sektörün de üstlenebileceği bir görevdir. Sarar ailesi ve Doğal Yapı bu alanda örnek bir iş birliğine imza atıyor. Bu yapı, Eskişehir’in hafızasına saygı duyan ve kent mimarisiyle bütünleşen bir yaşam alanı olacak" dedi.

Şehir hafızasında yeni bir sayfa açılıyor

Projenin bulunduğu alan, Eskişehir’in geçmişine tanıklık eden bir yer olmasının yanı sıra, yeni mimari dokusuyla şehrin geleceğini de şekillendirecek. Dönüşüm kapsamında planlanan hipoterapi merkezi ile sağlık alanında da yenilikçi bir yaklaşım sunulması hedefleniyor. Sürdürülebilir yapısı ve güçlü marka iş birlikleriyle, Sarar Doğal Yapı AVM & Residence, Eskişehir’in prestijli projeleri arasında yer almaya hazırlanıyor.