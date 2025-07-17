Superior Seedless çeşidi sofralık üzümün ihracat yolculuğu 16 Temmuz’da başladı

İZMİR / EKONOMİ



Ege Bölgesi’nin önemli ihraç ürünlerinden, sofralık üzüm çeşitleri arasında erkenci tür olarak öne çıkan Superior Seedless üzümün ihracat yolculuğu 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü başladı.



Superior Seedless çeşidi sofralık üzüm için oluşturulan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Manisa’nın Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl ilçelerindeki bağlarda yaptığı incelemeler ve alınan numunelerin Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Laboratuvarında yapılan analizler sonucunda Superior Seedless Çesidi Sofralık Üzümlerin, 16/07/2026 tarihinden itibaren kesimine ve ihracatına vize verdi.



Superior Seedless üzümünün ihracatı 2024 yılında yüzde 102 arttı



Superior Seedless çeşidi üzümün Türkiye’de yetişen sofralık üzüm çeşitleri arasında erkenci kimliğiyle öne çıktığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Superior Seedless üzümünün ihracatının 2024 yılında yüzde 102’lik artışla 4,4 milyon dolardan 8,9 milyon dolara çıktığını, 2025 yılında hedeflerinin 10 milyon doları aşmak olduğunu belirtti.



Ege Bölgesi’nde Manisa-İzmir-Denizli üçgeninde 60 bin civarında üreticinin 1 milyon 100 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yaptığını anlatan Uçak, “Pek çok üzüm türünün anavatanı Anadolu. Ege Bölgesi’nde 55 bin çiftçimiz üzüm üretimi yapıyor. Taze ve kuru üzüm ihracatından her yıl 650-750 milyon dolar arasında bir dövizi ülkemize kazandırıyoruz. Üreticilerimize, ihracatçılarımıza bereketli bir sezon diliyorum” şeklinde konuştu.



Türkiye’nin sofralık üzüm ihracatı 2024 yılında 134 milyon dolar olarak kayıtlara geçerken en çok ihraç edilen üzüm türü 81 milyon dolarla sultani çekirdeksiz üzüm oldu. Red Globe üzümünün ihracatı yüzde 45’lik artışla 11 milyon dolardan 16 milyon dolara çıkarken, Superior Seedless üzümünün ihracatı yüzde 102’lik artışla 4,4 milyon dolardan 8,9 milyon dolara ilerledi.

Superior Seedless üzümünde en çok ihracat yaptığımız ülke 6,2 milyon dolarla Rusya Federasyonu olurken Rusya’yı 918 bin dolarla Ukrayna ve 771 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.