UCLG Başkanı Uğur İbrahim Altay, BM’de dünyaya seslendi

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde bulunan BM binasında düzenlenen forumda konuşan Başkan Altay, dünyanın zor zamanlardan geçmesine rağmen bir başka açıdan yeni fırsatlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Son yıllarda çok taraflı sistemin baskı altında olduğunu ancak böyle anlarda amacın yenilenerek tüm yönetim düzeylerinde iş birliğine yeniden bağlılık gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Altay, “2030 Gündemine ulaşmaya beş yıldan az bir süre kalmışken önemli mesafeler kat ettik. Ancak bununla yetinmiyor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını savunmak için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu forum, dirençli toplumlar inşa etme konusundaki çabalarımızı daha görünür kılmak için benzersiz bir fırsattır”

Bu yılki forumun; insanı, bakım hizmetlerini ve kamu hizmeti sunumunu sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştiren yeni bir sosyal kalkınma gündemine önemli katkı sağladığını kaydeden Başkan Altay, “Bu forum, yerel yönetimlerin kapsayıcı ve dirençli toplumlar inşa etme konusundaki çabalarını daha görünür kılmak için benzersiz bir fırsattır. Aynı zamanda daha kapsayıcı, daha gerçeklere dayalı ve insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı olarak çok taraflılığın nasıl olması gerektiği gösteren bir sembolüdür” dedi.

“Masumların bombalar altında yok olan hayatlarını görmezden gelmeyelim”

“Adalet, barış, bakım ve bölgesel dayanışma, merkeze alınmadan çok taraflılık yenilenemez” ifadelerini kullanan Başkan Altay, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelin, yeni sosyal sözleşmeyi; ortaklık içinde yönetişim sağlayarak, yerel erişimi güvence altına almak için finansmanı dönüştürerek ve kaynakların her yönetim alanına ulaşmasını sağlayarak temelden birlikte inşa edelim. Bu birliktelikle; sadece kendi şehirlerimizde değil, tüm dünyada barışa, adalete, huzur ve kardeşliğe katkı sağlayalım. Özellikle dünyanın bir köşesinde masumların bombalar altında yok olan hayatlarını görmezden gelmeyelim. Şehirleri yaşanır kılmak sadece yollar yapmak, parklar inşa etmek değildir; insan onurunu savunmak da hepimizin ortak görevidir. Gazze, vicdanlarımızı sınayan bir ayna gibi karşımızda duruyor. Bu çağda, çocukların korkusuzca sokaklarında oynayabildiği şehirler inşa etmek istiyorsak önce Gazze’nin sessiz çığlığına kulak vermeliyiz.”