GBB Başkanı Şahin, 6. Farkındalık Artırma Konferansı'na katıldı

GAZİANTEP

Başkan Fatma Şahin “Temiz Enerjiyle Yeşil Geleceğe” isimli sunumuyla yeşil şehirlerden ekonomik kalkınmaya, iklim değişikliği sorunu, yenilenebilir enerji yatırımlarına değinerek Gaziantep’in en az şekilde etkileneceği şekilde çalışmalar ve projeler yürüttüğünü katılımcılara aktardı.

“İklim Değişikliğine Dirençli Enerji Sistemleri: Altyapı, Yönetişim ve Uyum Finansmanı” konulu altıncı farkındalık artırma konferansında yerelde iklim değişikliğine uyum başlığı altında, proje paydaşlarının farkındalığının artırılması hedefleniyor. Özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyum sürecine dair farkındalığın artırılması yoluyla da toplumsal direncin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Farkındalığın artırılması için yedi ilde düzenlenmesi planlanan ve altıncısı Gaziantep’te yapılan konferansta iklim değişikliği ve “İklim Değişikliğine Dirençli Enerji Sistemleri: Altyapı, Yönetişim ve Uyum Finansmanı” konuları ele alındı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin açılışta yaptığı konuşmada, bilgi ve tecrübenin Gaziantep’te anlatılarak sağladığı faydalar için katılımcılara teşekkür ederek, “Buzulların erimesi demek, ocak ayında Gaziantep'e bir damla yağmur gelmemesi demek. Buzulların erimesi demek, petrolün bitmesi, su savaşlarının başlaması demek. Buzulların erimesi demek, yorgun ve yaşlı dünyanın çok hızlı bir şekilde koruyarak kullanmadığımız için yok olması demek. Bugün doğan çocuk için çok önemli yapılması gerekenler var. Bilim dünyası altı altın çağı diyor, yedi çok geç diyor. Bilim dünyası bize ilkokulda merhameti, şefkati, rahmeti öğretir. Ortaokulda adaleti öğrettiğiniz zaman zaten yapay zekayla bütün bilgilere bir an ulaştığınız için kaybettiğimiz iki şeyin çocuklara tesis ettirdiğimiz zaman korkacak hiçbir şey yok” diye konuştu.

"Ne kadar yetişmiş insan gücün var?"

Katılımcıların önemine vurgu yapan Fatma Şahin konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Siz çünkü bugün ülkenin yetişmiş beşeri sermayesiniz, yetişmiş insan gücünüz artık yeni bir dünya var. Ne kadar doğal gazın ne kadar altının ne kadar petrolün olduğu bir dünya değil. Ne kadar yetişmiş insan gücün var.”

Şahin konuşmasının ardından “Temiz Enerjiyle Yeşil Geleceğe” isimli sunumuyla dirençli kentler, yerel ekonomik kalkınma, yerel diplomasi, güvenli kentler, yerel turizm, alternatif finansman, kentsel mobilite, yeşil şehirler, sağlıklı kentler, akıllı şehirler ve kapsayıcı kentler başlıklarının yer aldığı Gaziantep modelini, Büyükşehir Belediyesinin yıllar içindeki çalışmalarını, yeşil şehre giderken yapılan çalışmaları, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği sorunu, yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgi verdi.

Öztürk: Bu işin anayasası, İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Uzmanı ve Projeler Koordinatörü Dr. Ömer Öztürk İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, “İklim değişikliğinin burada genel olarak temel ülkemizin taraf olduğu antlaşmaları, sözleşmeleri ve bu kapsamda dokümanları görmektesiniz. Bu işin anayasası iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ülke Ofisi Proje Yöneticisi Gizem Bal Büyükşehir Belediyesi’ne ve diğer tüm katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür ederek, yaptığı açılış konuşması sonrası programdan beklentilerin alınması ve proje hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.

Yaptığı konuşmada ise Dünya Meteoroloji Örgütü küresel ortalama sıcaklığının sanayi öncesi seviyesinin yaklaşık 1,5 derece üzerine çıkmasıyla 2024 yılı kayıtlarında en sıcak yıl olarak belirlendiğini belirterek, “Yapıcı iklim politikaları, karar alma mekanizmaları yerelde ve ulusalda bunları nasıl birlikte çalışabiliriz. Bu kapsamda ulusal ve yerel düzeyde iklim değişikliğine uyum stratejisi ve eylem planımız hazırlandı. Sosyal, çevresel, ekonomik boyutları da konuşmak istiyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkan Yardımcısı Orhan Solak moderatörlüğünde "Enerji Sektöründe Uyum, Direnç ve Dönüşüm: Politikalar, Uygulamalar ve Finansman Paneli" düzenlendi.

Panelist Enerji Verimliliği Derneği (ENVER) Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Karataş “Enerji Verimliliği Yoluyla İklim Değişikliğine Uyum: Kamu Binalarında ve Sanayide Uygulamalar”, IC Enerji Yatırım Holding İş Geliştirme Direktörü Özgür Kartal ‘‘İklim Değişikliğine Dirençli Enerji Altyapı ve Üretim Sistemleri’’ ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nda Sektörel Araştırmalar Direktörü Erdem Sezer “Enerji Sektöründe Uyum ve Dayanıklılık Perspektifiyle Son Yatırım Gelişmeleri” hakkında konuştu.

Program " İklim Risklerine Karşı Enerji Sistemlerinin Güçlendirilmesi: Teknik, Kurumsal ve Sosyal Boyutları” başlıklı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Üyesi Dr. Ertan Taşkıran’ın “Enerji İletim Hatlarının İklim Dayanıklılığı”, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Mehmet İbiş’in “Enerji Piyasalarının İklim Risklerine Uyum Süreci: Düzenleme, Denetim ve Politika Araçları”, Türkiye Sanayi ve Kalkınma Bankası- Escarus Sürdürülebilirlik Danışmanlığı, Genel Müdür Yardımcısı Dora Üreten’in “Enerji Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Adil Dönüşüm” sunumları ile devam edecek. Program sonunda ise katılımcıların grup çalışması ve sunum yapması sona erecek.