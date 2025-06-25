Yorgancılar: 'Zeytin yasası' gözden geçirilmeli

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, TBMM gündemindeki ve kamuoyunda “zeytin yasası” olarak anılan torba yasa teklifine ilişkin teklifin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

53 farklı sektörde üretimin içinde, ekonominin merkezinde olduklarını ve her sektörün konularının onlar için öncelikli olduğunu ifade eden Yorgancılar “Elbette, mevzuatlardan kaynaklı zaman zaman sektörler arasında ters düşme, menfaat çatışması olabilir. Ancak, bizim görüşümüz çok net. Her iki tarafında faaliyetlerine zarar vermeyecek, ortak bir zeminde buluşacak ortamın yaratılması. Bunun için de istişare, ortak akıl zorunludur” dedi.

Yorgancılar “Zeytin, kadim kültürün, sofraların ve yarattığı yüksek katma değeri ile ihracatın yıldızı. Madenler ise günümüzün stratejik üretim sahaları. Her ikisinin de ekonomiye maksimum şekilde kazandırılması, bölgemizin, ülkemizin halkımızın yararına. Ne sadece salt zeytini savunmak, ne de sadece madeni savunmak doğru değil. Konuya bütüncül bakmamız gerekiyor. İçinde doğa da var, insan da var, üretim de var, firma da var. O nedenle, ortak zeminde buluşmak zorundayız. Yer altının zenginliğinin, yer üstünün bereketiyle dengelenmesi hepimizin sorumluluğunda.” diye konuştu.

İki sektörü karşı karşıya getiren bu teklifin yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayan Yorgancılar “Örneğin zeytinlik alan diye görünen ancak, sadece 3-5 ağaçla verimsiz bırakılan bir alanın farklı yollarla ekonomiye kazandırılması mümkün ise bu yapılabilir. Benzer şekilde, hatalı mevzuatlarla tarımsal üretim ciddi oranda zarar görecekse bu da düzeltilebilir, düzeltilmelidir de. Yine başka bir örnek vermek gerekirse kanun teklifinin, ‘Taşıma mümkün değilse, ağaçlar kesilecek’ yorumlarına sebebiyet vermeyecek şekilde düzeltilmesi gibi muallak konular mutlaka yeniden değerlendirilmeli. Kamu yararı ve istisna uygulamaları çok daha net tanımlanmalı. Bu kanun teklifi, yeniden ele alınmaya, istişareye ihtiyaç duyuyor. Toplumda, zeytin mi? maden mi? gibi bir ayrışmaya sebebiyet verilmesini doğru bulmuyorum.” diye konuştu.