Başkan Görgel: “Şehitlerimizin Emaneti, Milletimizin Fedakârlığıyla Yaşıyor”

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü tebrik eden Başkan Görgel, “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Görgel mesajında, “Milletimizin iradesine, birlik ve beraberliğine kasteden hain darbe girişiminin üzerinden dokuz yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihimizin en karanlık sahnelerinden biriyle karşı karşıya kaldık. Ancak bu millet, tıpkı Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi, o gece de vatanına, bayrağına ve demokrasisine canı pahasına sahip çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşu ve aziz milletimizin sarsılmaz iradesiyle hain planlar bozulmuş, demokrasi bir kez daha galip gelmiştir. 15 Temmuz, sadece bir kalkışmanın bastırıldığı değil; aynı zamanda milletimizin istiklali ve istikbali uğruna destan yazdığı bir diriliş gecesidir” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz Şehit ve Gazilerimizi Minnetle Anıyoruz”

Başkan Fırat Görgel mesajının devamında, “Bugün, şehitlerimizin fedakârlıklarını unutmadan, gazilerimizin onurlu mücadelesini her daim yâd ederek, aynı ruh ve inançla çalışmaya devam ediyoruz. Bu kutsal vatanı ilelebet korumak, istiklaline ve demokrasisine sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nde aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyor; milletimizin birliğinin ve beraberliğinin daim olmasını niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin” cümlelerini kaydetti.