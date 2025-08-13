Ezberbozan Tasarım Yarışması 4. yılında da sektöre katma değer sağlıyor

İZMİR / EKONOMİ

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin, Türk mobilya sektöründe tasarım kapasitesini artırmak, yenilikçi fikirleri teşvik etmek ve ihracatta katma değeri yükseltmek amacıyla düzenlediği Ezberbozan Tasarım Yarışması, 4. yılında da sektör adına önemli bir kazanıma imza attı.

Bu yılki yarışmada, özgün tasarım anlayışı, fonksiyonellik ile estetiği birleştiren yaklaşımı ve sürdürülebilir malzeme tercihiyle öne çıkan Eren Güner, jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yurt dışı eğitim desteği almaya hak kazandı. Güner, daha önce bu ödülü kazanarak yurt dışında eğitim imkânı elde eden 1. Ezberbozan Tasarım Yarışmasının birincisi Erdener Atasayar ve 2. Ezberbozan Tasarım Yarışmasının birincisi Rana Çöllü’nün ardından bu desteği alan 3. genç tasarımcı oldu.

Ezberbozan Tasarım Yarışma’sının sektörün tasarım ve inovasyon kapasitesini geliştirmeye yönelik uzun vadeli bir stratejinin parçası olduğunu dile getiren Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Bugün mobilya ihracatımızın küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak için yalnızca üretim kalitesine değil, aynı zamanda estetik, ergonomi, fonksiyon ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda da güçlü olmamız gerektiğini biliyoruz. Yarışmamız sayesinde genç tasarımcılarımızı erken aşamada keşfediyor, onları hem akademik hem de sektörel açıdan destekleyerek geleceğin uluslararası ölçekte tanınan tasarımcıları olmaları için yönlendiriyoruz. Genç tasarımcılarımızın yurt dışı eğitim sürecinde kazanacağı bilgi ve deneyimin sektörümüzün vizyonuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Yarışmanın sektöre katkılarına değinen Gürle, “İhracatta yüksek katma değerli ürünlerin payını artırmayı hedefleyen tasarım odaklı üretim anlayışını güçlendiriyor. Ödül kapsamında sağlanan yurt dışı eğitim desteği, genç tasarımcıların global tasarım ekosistemine entegre olmasını sağlıyor. Tasarım kabiliyetlerinin gelişmesi, Türkiye mobilya sektörünün küresel pazarlarda marka değerini artırıyor. Her zaman genç tasarımcıların yaratıcılığını destekleyerek, Türk mobilya sektörünü dünya sahnesinde daha güçlü bir konuma taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Bu yıl 5’inci yılına giren Ezberbozan Tasarım Yarışması’nın ödül töreni 1 Ekim 2025 tarihinde sektörün, tasarımcıların ve jürinin katılımıyla yine İzmir Tarihi Havagazı fabrikasında gerçekleştirilecek. Yarışma kapsamında bu yıl toplam 725 bin TL ödül sahiplerini bulacak.