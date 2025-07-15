Topraktan Sofraya Bereket Zincirine Başkan Görgel’den Destek

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesi’ndeki sera üreticileriyle bir araya geldi.

Şehir genelinde sektör buluşmalarını sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Güzelyurt Mahallesi’nde sera üretimi yapan çiftçilerle bir araya geldi. Örtü altı tarımsal faaliyetleri yerinde inceleyen Başkan Görgel, bölgede faaliyet gösteren üreticilerin talep ve önerilerini dinledi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte ve Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam’ın da yer aldığı ziyarette, Büyükşehir Belediyesi olarak tarım sektörüne yönelik projelerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımızın bereketli topraklarında üretim yapan her bir çiftçimiz bizim için çok kıymetli. Onların emeklerine sahip çıkmak, üretimlerini artırmak ve şehrimizin tarımsal potansiyelini daha da yukarı taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

“Üreticilerimiz Başımızın Tacı”

Tarımsal üretimin şehrin ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımız bir tarım şehri. Bereketli topraklarımız ve çalışkan üreticilerimiz sayesinde sofralarımıza ulaşan sağlıklı ve taze ürünler, hemşehrilerimizin refahına katkı sağlıyor. Bu nedenle üreticilerimiz başımızın tacı. Modern tarım tekniklerinin yaygınlaştırılması, sulama altyapısının güçlendirilmesi ve pazar erişiminin kolaylaştırılması gibi konularda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz. Üretimimizi artırarak şehrimizin tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz” cümlelerini kaydetti.

Çiftçilerden Başkan Görgel’e Teşekkür

Ziyaret sırasında üreticiler, Başkan Görgel’in kendilerine gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin üreticilerle doğrudan iletişim kurması, sorunların çözümüne yönelik önemli bir adım olduğunu ifade eden üreticiler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in çiftçileri dinleyip sorunlara çözüm bulmasının üreticiler için büyük bir moral kaynağı olduğunu aktardı.