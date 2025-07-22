Üretici taban fiyat talep ediyor... “1 kilogram şeftali meysu fiyatına sadece yarım ekmek alınıyor”

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında meyve suyu fabrikalarının fiyat politikasını eleştirdi. Mersin’in şeftali üretiminde ön sıralarda yer aldığını, nisanda başlayan hasadın ekime kadar devam ettiğini ifade eden Yılmaz, meyve suyu fabrikalarına çok ciddi ürün verdiklerini anlattı. Ancak bu ürünlerin 15 TL’ye üretilmesine rağmen, fabrika alım fiyatının 7 TL olduğunu bildiren Yılmaz, “1 kilogram şeftali meysu fiyatına sadece yarım ekmek alınabilmektedir. Tarımsal üretimde kullanılan girdi maliyetleri, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon verilerinin üzerinde olmasına rağmen, meysu fiyatlarındaki artış çok gerilerde kalmıştır. Bu nedenle meyve suyu üretiminde kullanılan ürün için bir taban fiyat belirlenmesini, bu süreçte üretici örgütlerinin de yer almasını öneriyoruz. Başta fabrika yetkililerini vicdanlı olmaya davet ediyoruz. Bu konuda devlet yetkililerinden de destek bekliyoruz. Lütfen feryadımıza kulak verin. Bu gidişle üretecek çiftçi bulamayacaksınız” dedi.



“Oturdukları yerden fiyat belirliyorlar”

Açıklamanın ardından basın mensuplarıyla söyleşi yapan Yılmaz, ‘tekelleşme’ ile ilgili soruyu yanıtladı. Meyve suyu fabrikalarının geçmiş yıllarda bölgeden ayrı şartlarda ürün tedarik ettiğini aktaran Yılmaz, “Her fabrika köylere kurduğu merkezlerde, rekabet içinde makul fiyatlara ürün alıyordu. Ancak son 8-10 yıldır fabrikaların da birleşmesiyle birlikte Meyve Suyu Endüstrisi Derneği kuruldu. Ne çiftçi ne de çiftçi temsilcileri, dernek yönetimiyle görüşemiyor. İstanbul’dan, oturdukları yerden ürün fiyatı belirliyorlar. Bu da alın teri döken çiftçiyi üzüyor” diye konuştu.



“Ödemelerle ilgili bilgilendirme yapılmadı”

Öte yandan 2025’in tarihe doğal afetler yılı olarak geçtiğine işaret eden Musa Yılmaz, mağdur çiftçilere verilecek desteklere yönelik şunları söyledi: “Şubat ayında başlayan don afeti ve dolu yağışları, nisan ayında da yeni çiçeklenen şeftalide ciddi hasara yol açtı. Sahada çalışan yetkililer, ürün kaybının yüzde 65 olduğunu tespit etti. Cumhurbaşkanımız kasım sonuna kadar çiftçilere ödeme yapılacağını açıklasa da şuana kadar odamıza ya da çiftçilerimize resmi bir bilgilendirme yapılmadı. Neye göre, ne şekilde ve ne kadar ödeme yapılacağını bilmiyoruz.”



“Çiftçi her geçen gün umudunu yitiriyor”

Ekonomik sorunlar nedeniyle tarımdan vazgeçip kente göç eden çiftçilerin büyük bir yoğunluk oluşturduğuna dikkat çeken Musa Yılmaz, “Bölgemizde 8-10 dönümlük arazilerde tarım yapan küçük aile işletmeleri var. Son yıllarda borcu borçla kapatan, ürününden para kazanamayan, çocuklarını okutmakta zorlanan, hayatını idame ettirmekte güçlük çeken çiftçilerimiz; odamızdan, belediyelerden ve kurumsal firmalardan iş istiyor. Çiftçi her geçen gün umudunu yitiriyor. İş bekleyen binlerce işsiz var” diyerek, tarımın yeniden cazip hale gelmesi için önemli adımlara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.