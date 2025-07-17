  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Zirai don kirazda büyük kayıp yarattı: İhracatta 61 bin tonluk düşüş
Takip Et

Zirai don kirazda büyük kayıp yarattı: İhracatta 61 bin tonluk düşüş

Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinin başında gelen Aydın ve İzmir'de bu yıl Nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle kiraz hasadı yapılamadı. Yaşanan sıkıntının ülke genelinde etkili olduğu belirtilirken 2025 yılında bir önceki yıla göre kiraz ihracatındaki kaybın 61 bin ton olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Zirai don kirazda büyük kayıp yarattı: İhracatta 61 bin tonluk düşüş
Takip Et

Geçen yıl Aydın ve İzmir yaylarında kiraz üretiminde oldukça verimli bir yaşanan Türkiye'de 2025 yılında adeta ‘yok' yılı yaşandı. 2024 yılında 67 bin ton kiraz ihracatı yapan Türkiye 2025 yılında sezon tamamlanmasına rağmen sadece 6 bin ton kiraz ihraç edebildi.

"Bu yıl nadir görülen bir yıl yaşandı"

Verimli Aydın dağlarında Nisan ayında yaşanan zirai don olayı nedeniyle bu yıl kiraz hasadı yapılamadığını belirten Aydın ve İzmir Bölgesi'nin önde gelen tüccarlarından Metin Yağcı, "Bu yıl nadir görülen bir yıl yaşandı. Mart ayında yazdan kalma günler etkili olurken Nisan ayında kış geri geldi. Mart ayında çiçek açan ağaçlara ya don vurdu ya da ağaçlar çiçeğini döktü. Hal böyle olunca kirazlar ürün vermedi. Hatta öyle ki pek çok kiraz üreticisi kendi sofrasına bile ağacından kiraz toplayıp koyamadı" diyerek bu yıl kirazsız bir yıl yaşandığını belirtti.

Trump açıkladı: Coca Cola'nın 45 yıllık formülü değişiyorTrump açıkladı: Coca Cola'nın 45 yıllık formülü değişiyorDünya

 

Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi, CHP'den tepki geldiMurat Çalık yeniden cezaevine gönderildi, CHP'den tepki geldiGündem

 

Tarım
Kiraz ve sert çekirdeklilerde zor sezon, ihracat geriledi
Kiraz ve sert çekirdeklilerde zor sezon, ihracat geriledi
İklim Kanunu tarım için ne getiriyor?
İklim Kanunu tarım için ne getiriyor?
Topraktan Sofraya Bereket Zincirine Başkan Görgel’den Destek
Topraktan Sofraya Bereket Zincirine Başkan Görgel’den Destek
Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 7,3 milyar lira hasar tazminatı ödendi
Bakan Yumaklı açıkladı: Üreticiye 7,3 milyar lira hasar tazminatı ödendi
TZOB: Doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçları 1 yıl faizsiz ertelensin
Doğal afetlerden etkilenen çiftçilerin borçları 1 yıl faizsiz ertelensin
ABD Tarım Bakanlığı'ndan Türkiye için 16,3 milyon tonluk buğday üretim tahmini
ABD Tarım Bakanlığı'ndan Türkiye için 16,3 milyon tonluk buğday üretim tahmini