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Trump açıkladı: Coca Cola'nın 45 yıllık formülü değişiyor

1980’lerden beri mısır şurubu kullanan Coca-Cola, ABD’de formül değiştiriyor. Coca-Cola’nın ABD’de pancar şekerine geçeceğini açıklayan Trump, bu kararı memnuniyetle karşıladı. Trump, şirketle bir süredir görüşme halinde olduğunu ve bu adımın tat konusunda fark yaratacağını söyledi.

Haber Merkezi
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Trump açıkladı: Coca Cola'nın 45 yıllık formülü değişiyor
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ABD Başkanı Donald Trump, sahibi olduğu Truth Social platformundan yaptığı açıklamada Coca-Cola’nın ABD’de satılan ürünlerinde pancar şekeri kullanacağını duyurdu.

Trump, Coca-Cola yöneticilerine teşekkür ederek, “Bu çok iyi bir adım olacak. Göreceksiniz, (tadı) daha güzel.” ifadelerini kullandı. Trump, bu konuda şirketle bir süredir temas halinde olduğunu da belirtti. Trump’ın günde çok sayıda Coca-Cola Light tükettiği biliniyor. Hatta Oval Ofis’te, bastığında kendisine kola getirilen özel bir “light kola düğmesi” olduğu ortaya çıkmıştı.

Mısır şurubu tartışması

Coca-Cola, 1980’li yıllardan bu yana ABD pazarında içeceklerinde mısır şurubu kullanıyordu. Ancak bu içerik, insan sağlığı üzerindeki olası etkileri nedeniyle uzun süredir tartışma konusu. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ise katkı maddeleri konusunda esnek tutumu nedeniyle sıkça eleştiriliyor.

Her ülkede farklı formül

1886 yılında Georgia eyaletinin Atlanta kentinde icat edilen Coca-Cola, dünya genelinde farklı içeriklerle üretiliyor. Şirket, Meksika ve bazı Latin Amerika ülkelerinde kamış şekeri, Avrupa’da ise pancar şekeri kullanıyor. Türkiye’de ise pancar şekeri ile fruktoz-glikoz şurubu, üretim planlamasına bağlı olarak tercih ediliyor.

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