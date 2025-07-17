Kiraz ve sert çekirdeklilerde zor sezon, ihracat geriledi

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Kiraz ihracatında bu yıl Türkiye’nin rekabet gücünün düştüğüne dikkat çeken Yazgan, “Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkeler pazara daha uygun fiyatlarla kiraz sundular. Bu durum, Türkiye’nin gelecek sezon pazardaki yerini olumsuz etkileyebilir. Sektörde bu konuda ciddi bir kaygı oluştu” dedi. İklim değişikliğinin ve azalan su kaynaklarının tarım sektörünü doğrudan etkilediğini vurgulayan Yazgan, özellikle Bursa bölgesinde sert çekirdekli meyve ihracatında önemli bir azalış beklendiğini belirtti. Yazgan, “İddialı olduğumuz armutta da don nedeniyle ciddi kayıplar var. Dolu ve don olayları nedeniyle ihraç edilebilecek ürün miktarı oldukça sınırlı kalacak” şeklinde konuştu. İncir üretiminde bazı bölgelerin dondan etkilendiğini ve verim düşüşü yaşandığını ifade eden Senih Yazgan, “Yeni üretime geçen bölgelerimiz var ancak genel anlamda rekoltede bir azalma bekleniyor. Buna rağmen incir ihracatında ciddi bir sorun öngörmüyoruz” diye konuştu. Ancak aşırı döllenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kahverengileşme sorununun Avrupa pazarında kalite problemi olarak görüldüğünü hatırlatan Yazgan, “Bu durum sezon içinde nasıl şekillenecek, birlikte göreceğiz” diye ekledi.

Bursa Siyah İnciri Japonya yolunda

Yaş meyve ve sebze alanında Bursa’nın katma değerli ihraç kalemi olan Bursa siyah incirinin Japonya pazarına açılması yönünde önemli bir sürecin başladığını açıklayan Prof. Dr. Senih Yazgan, “Eylül ayında Japonya’dan bir heyet Bursa’ya gelerek yerinde denetim gerçekleştirecek. Bu yıl içinde sonuçlanmasa da, 2026 yılında Japonya’ya Bursa siyah inciri ihraç etmeyi büyük olasılıkla başaracağız. Bu, Uzak Doğu pazarı açısından önemli bir adım olacak” ifadelerini kullandı. Haziran ayında 10 milyon 374 bin dolar ihracat gerçekleştiren UYMSİB, 6 aylık dönemde toplam 67 milyon 902 bin dolarlık dış satışa imza atarken kayıp yüzde 18 oldu. Haziran ayında kiraz ihracatında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85, şeftali ihracatında yüzde 42, armut ihracatında yüzde 13 kayıp yaşandı.