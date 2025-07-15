KASİAD’da Bayrak Değişimi: Yeni Başkan İsmail Dinçer Oldu

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KASİAD), 15. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü saat 18.00’de derneğin hizmet binasında gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla yapılan genel kurulda başkanlık görevine iş insanı İsmail Dinçer seçildi.

Toplantı, Divan Başkanlığı Seçimiyle Başladı

Genel kurulun açılışı KASİAD Genel Sekreteri Ahmet Görgülü tarafından yapıldı. Divan başkanlığına Mahmut Arıkan, yazman üyeliklere ise Mikail Utlu ve Hüseyin Nohutlu seçildi.

Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve mali raporları oy birliğiyle ibra edildikten sonra, 14. dönem yönetim kurulu başkanı Sıddık Ciğer bir veda konuşması gerçekleştirdi.

Sıddık Ciğer: “Bayrağı Daha Yükseğe Taşıyacağınızdan Eminim”

Konuşmasında 14. dönem boyunca yapılan faaliyetleri aktaran Ciğer, “Görev süremizde deprem istişare toplantılarından, Uluslararası Pamuk Konseyi ev sahipliğine kadar birçok etkinlik düzenledik. KASİAD Ödülleri’nin 3.sünü başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

Önceki dönem başkanı Mikail Utlu ve ekibine teşekkür plaketi takdim edildiğini belirten Ciğer, yeni başkan seçilen İsmail Dinçer’e de başarılar dileyerek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Görev süremiz boyunca maddi ve manevi katkı sunan tüm üyelerimize, Genç KASİAD’a, kurullarda görev alan yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yönetimin başarılı çalışmalara imza atacağına gönülden inanıyor, genel kurulumuzun iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.”

İsmail Dinçer Başkanlığında Yeni Yönetim Görevde

Gerçekleştirilen seçim sonucunda İsmail Dinçer KASİAD’ın yeni dönem başkanı seçildi. Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:İsmail Dinçer, İsmail Kurtul, İsmail Nohutlu, Hikmet Gümüşer, Çağatay Emirmahmutoğlu, Oğuzhan Gümüşer, Abdullah Demir, Saadet Kübra Tanrıverdi, Merve Çelebi, Elvin Şenel, Emre Sezal, Veysel Onur Kaynar, Ertuğrul Kazancı, Melih Hüsnü Öksüz, Hacı Mustafa Sağ

İsmail Dinçer: “Genç ve Katılımcı Bir Yönetimle Geliyoruz”

Yeni başkan İsmail Dinçer, genel kurulda yaptığı konuşmada KASİAD’ın geçmişine saygıyla, geleceğe umutla baktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“1998’den bu yana KASİAD, kentimizin ve iş dünyamızın önemli bir çatı kuruluşu olmuştur. Bugün bu bayrağı devralırken, en genç yaş ortalamasına ve en fazla kadın üyeye sahip yönetimi oluşturmanın gururunu yaşıyoruz.”

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecine dikkat çeken Dinçer, yeni dönemde daha fazla üyeyi kapsayacak çalışma grupları kurulacağını, daha verimli projeler ve daha güçlü bir iletişim ağı hedeflediklerini söyledi.

“Amacımız, sadece toplantıların yapıldığı değil, üyelerimizin keyifle zaman geçirdiği bir yeni hizmet binası kazandırmak. Geçmişin kıymetli mirasını büyütüp geleceğe taşımak en büyük onurumuz olacak.”