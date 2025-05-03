Zeka, eğitim ve gelecek aynı sınıfta buluştu

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Ankara merkezli Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, çocukların zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sunacak önemli bir projeye daha imza attı. Dernek tarafından Kahramanmaraş’ın Türkoğlu, Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde üç okulda kurulan Akıl ve Zekâ Oyunları Sınıfları, düzenlenen açılış töreniyle hizmete girdi. Projenin açılışı Onikişubat ilçesindeki Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu’nda gerçekleşti.



Açılışa; Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Dr. Tuba Köksal ve Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Akif Bulut, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Kibar, Onikişubat İlçe Millî Eğitim Müdürü Harun Kurt, Dulkadiroğlu İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Caner Özen Koleji ve Beyza Okulları yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Genç Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı Mustafa Seyithanoğlu, törende yaptığı konuşmada derneğin 2019’dan bu yana Ankara’da gençlik ve memleket faydası için çalıştığını vurguladı. Dernek merkezinin 5000 kitaplık kütüphanesi, atölye çalışmaları ve gençlere yönelik kültürel faaliyetleriyle fark yarattığını belirten Seyithanoğlu, “Biz hem gençliğin gelişimi hem de memleket dertleriyle dertlenmeyi kendimize düstur edindik,” dedi.

Proje kapsamında Türkoğlu Kırmakaya İlkokulu, Onikişubat Döngel Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu ve Dulkadiroğlu Çınarlı İlkokulu’nda kurulan sınıflara; özel zekâ oyunları setleri, ergonomik mobilyalar, tematik mefruşatlar, kütüphane köşeleri ve spor malzemeleri kazandırıldı. Böylece hem zihinsel hem kültürel hem de fiziksel gelişimi destekleyen bir ortam oluşturuldu.

Mustafa Seyithanoğlu, 6 Şubat depremlerinden sonra derneğin tüm odağını depremzedelere çevirdiğini belirterek, “Deprem sonrası ‘acı elbet çekilecek ama şimdi taşın altına el koyma zamanı’ diyerek yardım kampanyaları düzenledik,” ifadelerini kullandı. Dernek hâlihazırda 76 depremzede üniversite öğrencisine burs vermeye devam ediyor.



Seyithanoğlu, “Kahramanmaraş’ı deprem öncesi ve sonrası olarak değerlendiriyoruz. Ancak deprem sonrası oluşan birliktelik ruhu, şehrin yeniden kuruluş kimliğine kavuşmasını sağladı,” dedi. Bu birlikteliğin bir sembolü olarak gördükleri bu projeyi çok kısa sürede tamamladıklarını ifade eden Seyithanoğlu, başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere projeye destek veren herkese teşekkür etti.



Dernek bağışçılarının yanı sıra Caner Özen Koleji ve Beyza Okulları da projeye destek vererek sınıfların donanımına katkı sundu. Bu sayede proje daha kapsayıcı ve nitelikli bir şekilde hayata geçirildi.



Törenin ardından protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle oyunlar oynadı. Öğrencilerin neşesi ve ilgisi, projenin başarısını gözler önüne serdi.

