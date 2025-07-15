KSO Başkanı Büyükeğen: “Milletimiz, 15 Temmuz’da vatan sevgisini tüm dünyaya ilan etmiştir”

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Sanayi Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Büyükeğen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu destansı direnişin, demokrasiye ve vatan sevgisine olan bağlılığın en güçlü göstergesi olduğunu belirtti. O karanlık gecede milletin imanla ve cesaretle sokaklara dökülerek tüm dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Büyükeğen, sanayi camiası olarak bu mücadeleyi üretim gücüyle sürdürdüklerini ifade etti.

“Cennet vatanımız uğruna canlarını feda eden 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyorum” diyen Başkan Büyükeğen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hain FETÖ terör örgütünün, Türk Milleti’nin iradesine ve demokrasiye kasteden darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçtiğini, o gece yaşananları asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Başkan Büyükeğen, mesajında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz 2016 gecesi, milletimizin ortak hafızasına kara bir leke olarak kazınmış; ancak aynı zamanda vatan sevgisinin, fedakârlığın ve demokrasiye bağlılığın da en güçlü sembollerinden biri olmuştur. O karanlık gecede sokaklara çıkan aziz milletimiz; tanklara, silahlara ve baskıya karşı, inancıyla, cesaretiyle ve kararlılığıyla dimdik durmuş, vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Konyalı sanayiciler olarak bizler de, bu hain darbe girişimine en büyük cevabı daha çok üreterek, daha fazla ihracat yaparak verdik. 15 Temmuz FETÖ hain darbe girişiminin olduğu 2016 yılından bu yana, son 9 yılda Konya olarak ihracatımızı 2.5 kattan fazla artırarak 1 milyar 333 milyon dolardan, Cumhuriyet dönemi rekoru olan 3 milyar 553 milyon dolara taşıdık. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 10. şehri olmayı başardık. Ülkemizde üretilen 4 bin üründen 1.542 tanesini üretebilme kabiliyeti kazanarak, Türkiye’nin üretim envanterini sırtlayan şehirlerden biri haline geldik. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da, şehitlerimizin bize emaneti olan ülkemizi daha müreffeh yarınlara ulaştırmak ve refahını artırmak, ülkemizi geleceğe daha güçlü adımlarla taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Bu vesile ile 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutluyorum.”