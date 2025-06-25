Konya'da ANKA-3 tipi İHA acil iniş yaptı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Tatbikatı kapsamında Konya’da görev uçuşu gerçekleştiren ANKA-3 tipi insansız hava aracı (İHA), Selçuklu ilçesi sınırlarında boş bir araziye acil iniş yaptı. Olayla ilgili Konya Valiliği tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapıldı.

İlk açıklama TUSAŞ'tan geldi

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, ANKA-3'ün, Anadolu Kartalı 2025 Uluslararası Tatbikatı kapsamında bugün gerçekleştirilen test uçuşu esnasında saat 19:16'da kontrollü acil iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan olayda herhangi bir can ve mal kaybı olmamış, söz konusu olayda kimse yaralanmamıştır. Uçuş güvenliği protokolleri tam zamanında devreye alınmıştır. Teknik ekiplerimiz olayın tüm yönleriyle değerlendirilmesi için saha çalışmalarına ve olayın sebeplerine ilişkin incelemelere başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

Konya Valiliği: "Teknik inceleme devam ediyor"

Konya Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25.06.2025 tarihinde, Uluslararası Anadolu Kartalı 2025 Tatbikatı esnasında ANKA-3 tipi İnsansız Hava Aracı (İHA), Selçuklu ilçemiz sınırlarında boş bir araziye kontrollü acil iniş yapmıştır. Tüm ilgili birimlerimizce gerekli önlemler alınmış olup, teknik inceleme devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Tatbikat kapsamında bölgedeki uçuşlar ise belirlenen takvim doğrultusunda devam ediyor.